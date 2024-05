(P) Cum se tratează o răceală?

Raceala este o problema des intalnita, mai ales in sezonul rece. Este o infectie a tractului respirator inferior, cauzata de un virus. In general, adultii au 2-3 episoade de raceala pe an. In schimb, pot aparea mai multe episoade de raceala la copii pe an – in general, copiii racesc mai des. De obicei raceala trece in 7-10 zile, dar alteori poate dura mai mult.

Raceala simptome

In general, simptomele de raceala sunt usoare, spre deosebire de gripa sau alte probleme respiratorii. Simptomele apar de obicei in 1-3 zile de la expunerea la virus. Simptomele variaza, dar pot include:

secretii nazale si nas infundat;

stranut;

durere in gat;

tuse;

stare generala de rau;

febra usoara.

Care este diferenta dintre raceala si o gripa? Gripa si raceala sunt ambele boli respiratorii contagioase, dar sunt cauzate de virusuri diferite. Au simptome similare, dar exista si diferente. In general, gripa este mai severa decat raceala, iar simptomele sunt de obicei mai intense si incep brusc.

Rinovirusurile sunt responsabile pentru cele mai multe cazuri de raceala. Raceala se transmite usor de la o persoana la alta, prin contactul de secretii contaminate, eliberate prin tuse sau stranut mai ales. Perioada de incubatie in caz de raceala este intre 12 ore si 3 zile dupa expunerea la virus.

Remedii pentru raceala

De obicei simptomele de raceala sunt usoare si trec de la sine in 7-10 zile. In aceasta perioada se recomanda tratament simptomatic pentru a va ajuta sa va simtiti mai bine. Iata cateva recomandari:

odihniti-va pentru a-i oferi organismului timp pentru recuperare;

consumati suficiente lichide pentru a evita deshidratarea;

faceti inhalatii cu aburi pentru a reduce congestia nazala;

consumati calde care sa amelioreze durerea in gat, cum ar fi ceai cu miere si lamaie.

Uneori pot fi necesare si unele medicamente pentru raceala. Acestea pot fi folosite pentru a ameliora durerea de cap, febra, pentru a desfunda nasul sau pentru a reduce durerile in gat. De obicei se recomanda medicamente cu acetaminofen sau paracetamol si ibuprofen, pentru dureri de cap si febra. De asemenea, pot fi benefice unele suplimente care sa sustina imunitatea, pe baza de vitamina C, echinaceea, zinc.

Cum putem preveni raceala?

Un sistem imunitar puternic este cea mai buna aparare impotriva racelii. Nu putem evita mereu racelile si este normal sa racim din cand in cand. Insa, exista masuri ce pot fi luate pentru a evita pe cat posibil racelile. Primul pas este sa crestem imunitatea sau rezistenta naturala a corpului prin alimentatie sanatoasa, miscare, somn odihnitor si hidratare.

De asemenea, minimizati contactul cu persoanele care sunt racite si spalati-va des pe maini. Exista si alte solutii ce pot reduce riscul de raceala, sub forma de spray, ce blocheaza virusurile si le dezactiveaza. Se aplica la nivelul cavitatii bucale si in gat, pentru a proteja de patrunderea virusurilor. Este o combinatie de glicerol si tripsina ce impiedica infectarea cailor respiratorii. De asemenea, calmeaza mucoasa inflamata si previne multiplicarea virala.