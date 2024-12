(P) Descoperă promoția Drops & Wins, care include 364 de turnee cu premii zilnice

Cum ar fi să cadă un premiu „din cer”, atunci când te distrezi într-un cazino online? Ei bine, acest lucru este posibil. Trebuie să știi numai unde să te poziționezi.

Mr Bit, unul dintre operatorii de top la care pot juca românii, are o campanie de tipul Drops & Wins în care orice rotire la jocurile participante îți poate aduce un cadou, indiferent că este câștigătoare sau necâștigătoare.

În cadrul acestei oferte se desfășoară 364 de turnee și 364 de ediții zilnice Prize Drop, până la data de 5 martie 2025. Pentru a intra în cursa pentru unul dintre premii, tot ce trebuie să faci este să deschizi unul dintre jocurile menționate în pagina promoției și să optezi pentru participare.

Jocurile participate se schimbă de la o etapă la alta

Dacă oricum îți place să te relaxezi dând câteva învârtiri, de ce să nu îți deschizi și această „portiță” pentru a avea un beneficiu suplimentar? În cazul unei asemenea oferte nu trebuie să îndeplinești nicio cerință în plus, deci nu ai nimic de pierdut. Campania Drops and Wins este structurată în mai multe etape, fiecare parte având alte jocuri participante.

Oricum, sunt sloturi cu tematici diverse, pentru toate gusturile. De exemplu, păcănelele selectate în etapa a zecea sunt: Sweet Bonanza, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen, Great Rhino Megaways, The Dog House, The Dog House Megaways, Chilli Heat, Fruit Party, Big Bass Bonanza, Madame Destiny Megaways, Gems Bonanza, Wild Riches, Wild West Gold, Gates of Olympus, Buffalo King Megaways, Bigger Bass Bonanza, Starlight Princess, Book of The Fallen, 5 Lions Megaways, Big Bass Splash, Sugar Rush, Cleocatra, Wild Wild Riches Megaways, Big Bass Amazon Xtreme, Wisdom of Athena, Starlight Princess 1000, Sugar Supreme Powernudge, Fire Stampede, Gates of Olympus 1000, Sugar Rush 1000, Fire Portals, Big Bass Secrets of the Golden Lake, Candy Blitz Bombs, Sweet Bonanza 1000, Hand of Midas 2, Vampy Party, Big Bass Vegas Double Down Deluxe, 6 Jokers.

Poți să dai un singur spin și să obții un premiu

Un turneu zilnic îți arată cât de norocos ești în comparație cu alți jucători ca tine. După ce te înscrii și începi să joci, fiecare rotire câștigătoare îți aduce un număr de puncte egal cu multiplicatorul. De exemplu, dacă iei 10 RON cu o miză de 2 RON, atunci primești 5 puncte.

La finalul zilei, primii 6500 de participanți din clasament sunt premiați cu sume fixe de bani. Evident, cu cât ești mai sus în ierarhie, cu atât premiul este mai consistent. Există o limită impusă prin regulament: sunt luate în considerare numai punctele acumulate în primele 5000 de rotiri jucate după înscrierea în concurs.

Ofertele de tip Prize Drop nu te pun în concurență cu alți jucători. Nu trebuie să joci cât mai multe runde pentru a face un punctaj cât mai bun, ci pur și simplu trebuie să ai noroc. Poate fi suficient să joci o singură rundă ca să declanșezi unul dintre cele 3500 de premii zilnice.

Majoritatea premiilor constă în multiplicatori de câștig aplicați învârtirilor care au inițiat recompensa (până la 2.500 x miza). Sunt și premii în rotiri extra la un slot care se schimbă în funcție de etapă.



În paralel cu promoția Drops & Wins, poți beneficia și de alte oferte, precum sunt cele paginile Calendarului de Advent. Operatorul amintit a pregătit surprize zilnice în calendarul de iarnă, până pe 31 decembrie inclusiv. Dintre cadouri nu lipsesc rotirile extra acordate la depunere sau pentru rulaj, fondurile suplimentare și nici turneele care îi recompensează pe cei mai perseverenți jucători.

