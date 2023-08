(P) Iași, Cluj, București – noul IQOS ILUMA ONE face turul festivalurilor urbane de prima mână

Când ai avut o experiență minunată la un festival, foarte probabil o să vrei să te întorci și anul următor. De cele mai multe ori, oamenii participă la festivaluri chiar și atunci când cunosc doar câțiva artiști din line-up, pur și simplu pentru că iubesc atmosfera și experiența în sine. Așteptările lor au schimbat complet peisajul festivalier și i-au obligat pe organizatori să devină din ce în ce mai creativi și să împletească tot mai multe experiențe în fiecare eveniment, ca să atragă un spectru cât mai larg de oameni. Când e vorba de un eveniment de calitate, IQOS este mereu acolo, cu cele mai noi și mai surprinzătoare propuneri.

Vara aceasta, inovația ia forma celui mai nou produs din portofoliu – IQOS ILUMA ONE, reimaginează confortul și oferă o experiență superioară, fără efort. ​Grație SMARTCORE INDUCTION SYSTEM TM, IQOS ILUMA ONE nu are lamelă, adică nu trebuie curățat. Niciodată.​

IQOS ILUMA ONE oferă până la 20 de utilizări consecutive, la o încărcare completă și vine în cinci variante de culori: pebble beige, pebble grey, moss green, sunset red și azure blue, dar și cu o gamă variată de accesorii pe care le puteți descoperi pe iqos.ro.

După ce a fost alături de cinefili în Cluj, la TIFF, IQOS ILUMA se mută în Iași, la singurul festival dedicat exclusiv filmului românesc – în perioada 9-13 august, are loc ediția a 14-a a Festivalului Serile Filmului Românesc. Organizatorii anunță numeroase motive de celebrare pentru iubitorii de film: centenarul Liviu Ciulei, centenarul Ion Popescu Gopo sau 90 de ani de la nașterea regizorului Lucian Pintilie vor fi tot atâtea motive pentru comunitatea IQOS să descopere noul ILUMA ONE între proiecții și să-i cunoască pe invitații speciali ai festivalului, actori, critici și profesioniști din lumea filmului, între care Irina-Margareta Nistor, Nae Caranfil, Mihai Bisericanu, Mariana Mihuţ, Tora Vasilescu și alții.

Înapoi la Cluj, Central Park Wine Festival pune România pe harta celor mai renumite festivaluri de vin, între 24 și 27 august. Muzica live, arta și cultura se reunesc pe parcursul celor patru zile pentru o experiență completă, iar IQOS ILUMA ONE nu putea să lipsească din această combinație eclectică. Bucătari naționali și internaționali gătesc live într-o bucătărie amenajată în mijlocul parcului, iar cei prezenți pot gusta din delicatesele pregătite de oaspeții speciali.

Tot la Cluj, IQOS ILUMA – de data asta, cu noua variantă ONE – are din nou întâlnire cu iubitorii de jazz din comunitate, la Jazz in the Park – festivalul care aduce „only good vibes” în Parcul Etnografic Romulus Vuia din Cluj Napoca, în perioada 1- 3 septembrie. Pe scena festivalului, alături de artiști consacrați, vor urca și câștigătorii competiției de la finalul lui iunie, validați deja de publicul clujean.

Conceptul festivalului este acela de a combina, în inima naturii, muzica, dansul și arta într-o atmosferă perfectă pentru spiritul și comunitatea IQOS. Adăugarea de valoare sub formă de elemente artistice și culturale de calitate este modalitatea de a menține circuitul unui festival. Până acum, un festival era un succes dacă avea câteva concerte decente, multă lume și un spațiu de dans cât mai generos. Lucrurile s-au schimbat drastic, iar publicul așteaptă mai mult de la festivaluri. Rețelele de socializare au determinat consumatorii să devină mai dornici de experiențe inedite, diverse, dar mai ales instagramabile. Astfel, festivalurile acordă prioritate acestor cerințe venite de la public, își găsesc diferențiatorul cheie și se asigură că participanții știu din timp ce li se pregătește.

Nu uita că IQOS îți umple vara cu surprize direct pe plajă, la H2O sau Expirat, unde membrii comunității sunt așteptați să se bucure de concerte speciale, dar și cu surprize pe care poți să le descoperi din timp dacă urmărești Instagramul @iqos_ro ca să fii mereu la curent cu noutățile.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.