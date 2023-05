(P) Jimi Hendrix, protagonistul unui roman grafic la 53 de ani de la moarte

Deși a avut o carieră scurtă, Jimi Hendrix a marcat istoria muzicii și rămâne un nume de referință și la 53 de ani de la moarte. O nouă dovadă este apariția unui roman grafic creat ca un omagiu pentru influența pe care a avut-o alături de chitara sa electrică. În acest roman grafic, Jimi Hendrix intră în pielea unui erou intergalactic care călătorește în timp.

Jimi Hendrix: Purple Haze este așadar un roman grafic scris de Mellow Brown alături de DJ Benhameen, ilustrațiile îi aparțin lui Tom Mandrake, iar sora lui Jimi Hendrix, Janie, are și ea un rol.

„O călătorie periculoasă până în centrul universului în căutarea unui talisman magic suficient de puternic pentru a debloca puterea latentă incredibilă a sunetului său marca proprie. El poate elibera o populație diversă înfometată de rock ‘n’ roll de către o forță intergalactică tirană hotărâtă să reducă la tăcere muzica și să o înrobească toată viața”, este descrierea făcută de compania Titan noului roman grafic despre Jimi Hendrix.

Janie Hendrix, sora fostului chitarist, consideră că noul roman grafic va fi un omagiu adus moștenirii pe care acesta a lăsat-o muzicii în scurta sa carieră. „Jimi a depășit timpul și spațiul cu muzica sa, sărind generații în viitor. Este palpitant să ai o poveste științifico-fantastică spusă, care îl prezintă pe Jimi ca un călător în timp, un luptător pentru libertate și un muzician magic. Acest roman grafic este o descriere uimitoare a muzicii lui Jimi. Cântecele sale, arta sa transmisă cu imaginație futuristă! Fanii lui Jimi, ai povestirilor ilustrate și ai SF-ului vor fi încântați!”, a comentat Janie Hendrix despre romanul grafic care va apărea în luna noiembrie, potrivit Yahoo News.

Jimi Hendrix, prezent și în alte romane grafice, dar și în jocuri

Acesta nu va fi primul roman grafic care îl va avea în prim plan pe Jimi Hendrix. În 1995 a apărut și Voodoo Child, o biografie ilustrată a lui Jimi Hendrix, realizată de Michael I. Green și Bill Sienkiewciz. De asemenea, în 2022 a apărut un alt roman grafic denumit Hendrix: Electric Requeiem, fiind realizat de Mattia Colombara și Gianluca Maconi.

Melodiile interpretate de Jimi Hendrix s-au auzit și în filme ca Watchmen, Point Break și White Men Can’t Jump, însă viața sa a inspirat și apariția unui joc disponibil la casino online Romania. Creat de cei de la NetEnt, slotul Jimi Hendrix a devenit în scurt timp un titlu important din portofoliul acestei companii, prin prisma legăturii impresionante cu activitatea fostului mare chitarist. De altfel, simboluri în acest joc sunt două chitare, dar și chipul lui Jimi Hendrix.

Se împlinesc 53 de ani de la moartea lui Jimi Hendrix

În această toamnă se vor împlini 53 de ani de la moartea lui Jimi Hendrix. Acesta a murit pe când avea doar 27 de ani, în 1970. El a decedat accidental, în timpul somnului, după o noapte în care a consumat mult alcool. Chiar dacă a avut o carieră scurtă, Hendrix a reușit să se remarce prin show-urile spectaculoase pe care le-a făcut. El a lăsat moștenire și trei albume de studio – Are You Experienced? (1967), Axis: Bold as Love (1968) și Electric Ladyland (1968). În plus, după ce a murit au mai apărut încă 13 albume. Concertele lui Jimi Hendrix adunau și sute de mii de oameni, fiind așteptate cu mare interes. În istorie rămâne încă un concert din Atlanta, unde se spune că au luat parte nu mai puțin de 500 de mii de oameni, conform estimărilor făcute de organizatori. Așadar, este de înțeles de ce constant apar noi produse legate de viața și munca sa.