(P) Povestea lui Michael Buffer, cel mai cunoscut crainic din lume

Michael Buffer este cel mai cunoscut crainic din lume. A devenit faimos peste tot datorită replicii pe care o folosea înaintea galelor de box: „Let’s get ready to rumble”. Sunt 4 decenii deja de când Buffer folosește această replică, iar cunoscutul crainic încă mai activează și primește cel puțin 200 de mii de dolari pentru fiecare gală la care ia parte.

Vocea inconfundabilă a lui Michael Buffer l-a transformat într-un star veritabil, aproape la fel de cunoscut ca marii pugiliști ai planetei. Istoria celebrei fraze a început în 1984, la aproximativ doi ani de când Buffer începuse să fie crainic la galele de box.

Văzând reacția publicului în momentul în care a rostit „Let’s get ready to rumble”, Michael Buffer și-a dat seama că are numai de câștigat și a folosit-o neîncetat în ultimele patru decenii. Ba chiar în 1992 a înregistrat-o pentru a se asigura că nu poate fi folosită de nimeni altcineva fără acordul său.

Celebritatea a trecut dincolo de ring

Talentul său a fost remarcat și de fostul președinte american Donald Trump, care l-a angajat în cazinourile pe care le avea în Las Vegas. „Este o alegere grozavă, e alegerea potrivită! Are o abilitate unică și le-am spus oamenilor mei ‘Trebuie să-l avem!’, a afirmat Trump, potrivit presei americane.

Dincolo de acest aspect, Buffer a devenit și un mic star la Hollywood datorită talentului său, astfel că a primit roluri în filme ca The Fighter, 2012, Entourage, Creed și You Don’t Mess with Zohan.

Vocea lui Buffer a putut fi auzită și în numeroase jocuri, începând cu 1997. Clay Fighter 63, Ready 2 Rumble Boxing și Ready 2 Rumble Revolution sunt câteva dintre producțiile cu această tematică. Vocea lui Michael Buffer poate fi auzită și în slotul Let’s Get Ready to Rumble (Relax Gaming), un joc apărut în urmă cu cinci ani, dar care este încă la modă pe platformele de online casino.

În plus, în ultimii ani, Buffer a fost o apariție constantă la show-uri televizate de succes din SUA, prezentate de David Letterman, Jay Leno, Arsenio Hall, Jimmy Kimmel ori Conan O’Brien. Alte show-uri la care a luat parte sunt Saturday Night Live, Mad TV și In Living Color.

Celebra frază i-a adus peste 400 de milioane de dolari

Cunoscuta frază a fost licențiată de Michael Buffer către numeroase companii. De la reclame până la tricouri cu acest mesaj, fraza a putut fi văzută sau auzită în numeroase moduri. Iar Buffer a profitat din plin pentru a-și ajusta veniturile. Asta deoarece, conform presei din SUA, el a obținut în jur de 400 de milioane de dolari numai datorită celebrei expresii. Iar Buffer continuă să activeze și solicită în jur de 200 de mii de dolari pentru a lua parte la o gală. El are un contract exclusiv cu Dazn și prezintă galele televizate de acest post.

„Am încercat ‘Man your battle stations’, ‘Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts’, dar suna rău, rău de tot. Marele, uriașul Ali obișnuia să spună: ‘I’m pretty. I’m so pretty, I’m ready to rumble! Rumble, young man’. Așa că am remarcat cuvântul ‘Rumble’. Suna bine și am început să spun ‘Let’s get ready to rumble’ – nu cu entuziasmul pe care îl auziți azi, pentru că nu eram sigur. Dar suna bine și am rămas cu el. Am primit sfaturi și am învățat să-l spun mai bine. Așa am ajuns la ce auziți azi. Mulțimea se încălzește altfel când intră luptătorii în arenă”, a explicat Buffer.

Sursa foto – youtube