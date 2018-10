(P) Salonul preferat al vedetelor din România: Evole Lash Brow & Beauty Studio

Roxana Nemeș, Irina Mohora, Ana Barnoschi, Alina Pană, Anna Roman, Anda Călin, dar și concurentele Bravo ai Stil merg la același salon de înfrumusețare! Este vorba despre Evole Lash Brow & Beauty Studio, unul dintre cele mai exclusiviste locații de beauty din capitală!

Evole Lash Brown & Beauty Studio are în portofoliu servicii de care beneficiază inclusiv vedetele de peste hotare. Influencerii pot opta pentru metode revoluționare de înfrumusețare, precum pensatul cu ață, epilarea cu zahăr, tratamentele botox plus caviar de hidratare, aplicare de extensii tape on, tratamente mezoterapie, tratamente regale cu șampanie KLAPP, aplicare gene. Însă și serviciile clasice precum întreținere manichiură/pedichiură, coafat, vopsit tehnică balayage sau cosmetică clasică sunt la mare căutare!

„A fost o experiență extrem de plăcută să cunosc echipa Evole și să mă las pe mâinile specialiștilor din salon. Am încercat aici pentru prima data pensatul cu ață și tot ce pot să spun este că mi-au ieșit sprâncenele perfecte, chiar mi-a întrecut toate așteptările. M-am convins că pot testa cu încredere și alte servicii, așa că am aplicat extensii de gene și sunt singurele pe care le-am suportat la ochi și de care m-am îndrăgostit. Mi-a plăcut atenția cu care salonul își tratează clienții și faptul că echipa este foarte dedicată în tot ceea ce face, pasiunea își spune cuvântul”, ne povestește frumoasa prezentatoare Kanal TV, Ana Baronschi.

La Evole Lash Brown & Beauty Studio ești răsfățată așa cum meriți, iar salonul îți pune la dispoziție consultanță de specialitate. Experții Evole sunt în primul rând preocupați de satisfacția clientelor, așa că au grijă să îți ofere sfaturile si recomandările necesare atunci când vrei să apelezi la serviciile acestora.

Nu mai stă pe gânduri și vino și tu să încerci serviciile de care beneficiază vedetele!

Adresa: Strada Ottoi Călin 20 – 22, Sector 3, București

Telefon: 0724 490 204

