(P) Secretele influencerilor: Cum să testezi produse noi fără să cheltuiești o avere

Alegerea parfumului, chiar dacă este de brand, poate fi adesea dificilă, având în vedere complexitatea ingredientelor și calitatea lor. Nu este vorba de a găsi un parfum de lux care îți place, ci mai degrabă de a descoperi unul care este persistent, se potrivește cu personalitatea ta și cu stilul tău de viață.

Influencerii spun că testarea parfumurilor este esențială, deoarece se știe că acestea reacționează diferit pe pielea fiecărei persoane. Contează pH-ul pielii, dar și alte aspecte. Parfumul este alcătuit din note aromatice diferite, care se amestecă în proporții adecvate, se dezvoltă și se schimbă în timp, de aceea el trebuie încercat înainte de a-l cumpăra.

Unii oameni spun că au învățat multe lucruri despre lumea parfumurilor de la influenceri, dar au făcut și singuri cercetări cu privire la diferite branduri de produse de beauty. Oamenii își doresc să cumpere parfumuri de lux la prețuri mai avantajoase și de aceea urmăresc site-urile unor magazine online pentru a vedea ofertele, promoțiile și posibilitatea de a primi mostre gratuite.

În ultimii ani, magazinele online pun accent pe implementarea unor tehnologii moderne, a unor mostre gratuite la parfumuri și produse cosmetice, în scopul de a ajuta cumpărăturile clienților. Acestea folosesc tehnologii Youth Finder și Shade Finder, pentru diagnosticarea tenului și alegerea celor mai adecvate produse de machiaj pentru ten. În plus, instrumentul Shade Finder este adesea asociat cu serviciul Try it First din e-shop-uri, prin care oamenii primesc în colet un eșantion la produsul ales, care poate fi un parfum de brand. Astfel, ei pot încerca acest eșantion și dacă el nu este așa cum s-au așteptat, atunci produsul poate fi returnat cu ambalajul intact.

Influencerii din rețelele sociale au un impact deosebit asupra popularității anumitor parfumuri, mai ales cei cu un număr mare de urmăritori. Farmecul parfumurilor exotice a atras atenția publicului online în ultimii ani și asta a făcut ca parfumurile orientale să fie un subiect popular de discuție. Impactul erei digitale este mare și în acest domeniu, informațiile și tendințele se răspândesc foarte repede pe Internet. Astfel, unele parfumuri promovate de influenceri devin populare în mediul online, iar asta ajută la vânzarea lor.

Oamenii pot afla informații despre anumite parfumuri fără a cheltui bani pe ele, de la influenceri. Pasionații de parfumuri pot accesa în prezent foarte multe informații și recenzii despre diferite parfumuri pe rețelele sociale, mai ales pe Facebook, TikTok și Instagram. Alte opțiuni digitale sunt blogurile de parfumuri și canalul YouTube. Există și comunități online de parfumuri, unde oamenii discută foarte mult despre anumite produse de brand.

Dacă vrei să testezi parfumurile noi, fără să cheltuiești o avere pe ele, atunci poți opta pentru următoarele strategii:

Poți urmări paginile unor influenceri care sunt plătiți de branduri pentru a promova anumite produse și astfel afli ce note de parfum au acestea, dacă îți plac sau nu

Completează anumite chestionare, formulare de cerere pe site-urile oficiale ale unor mărci de parfumuri, care au acest serviciu de a oferi mostre gratuite la produsele lor de beauty

la produsele lor de beauty Vezi prezentările unor influenceri la eșantioane de parfumuri și alte cosmetice, care sunt noi sau fac parte din gama produselor de nișă

Poți căuta magazine online cu parfumuri care oferă mostre gratuite, disponibile, pe care clienții să le încerce.

Unele e-shop-uri oferă și un sistem preferențial, prin care se obțin anumite avantaje și cadouri gratuite. De exemplu, pentru clienții care se înregistrează la site-urile lor, se oferă acces la produse cu discount. Înregistrarea face posibilă și participarea la competiții pentru clienți, la șansa de a obține cadouri ce constau în parfumuri și alte produse de brand. De asemenea, e-shop-urile au deseori anumite promoții, care sunt o alegere bună pentru cei care doresc să economisească bani la cumpărarea parfumurilor noi.