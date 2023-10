Pacea nu a durat prea mult în familia Geambașu! Fiul lansează un nou atac împotriva tatălui: „Nu cred în împăcări”

Călin și Petre Geambașu oricât ar încerca nu reușesc să îngroape securea războiului. Deși în ultima perioadă părea că pacea s-a așternut între cei doi, fiul celebrului artist atacă din nou. Recent, Călin Geambașu a făcut câteva comentarii acide la adresa părintelui său, subliniind că acestuia îi lipsesc asumarea și sinceritatea.

Scandalul în familia Geambașu a început în urmă cu mai mulți ani, atunci când Călin și-a acuzat tatăl în spațiul public că l-a traumatizat în copilărie. Acesta a susținut că Petre Geambașu îi arunca jucăriile dacă nu era cuminte sau îl pedepsea punându-l să mănânce de pe capacul de toaletă. De asemenea, a fost menționată și agresiunea fizică. Deși a admis că își pedepsea fiul, Petre Geambașu a negat majoritatea acuzațiilor.

Călin Geambașu, un nou atac la adresa tatălui său

Deși în ultima perioadă Călin Geambașu spunea că relațiile cu tatăl său s-au îmbunătățit și chiar au început să petreacă timp împreună, recent acesta a lansat un nou atac. În data de 30 octombrie, bărbatul și-a aniversat ziua de naștere, iar de la eveniment a lipsit Petre Geambașu.

Artistul nu și-a dorit să îl aibă pe tatăl său alături în momentul în care a împlinit 47 de ani și nu a ratat ocazia pentru a lansa o nouă serie de atacuri la adresa acestuia. Călin Geambașu a declarat că acela care i-a dat viață, în ciuda vârstei, nu dă dovezi prea mari de sinceritate sau asumare.

„Fiindcă eu pun preț pe autenticitate și pe sentimente curate, nu cred în împăcări de tip heirup, la date fixe, ci doar în cele consolidate, care au la bază acțiuni temeinice, oneste și bună purtare constantă. Nu trăim doar de Sărbători și zile de naștere. Ce se întâmplă între date fixe contează cu adevărat. Anul are 365 de zile, timp suficient cât oamenii să fie buni unii cu alții și să se sprijine reciproc, atât cât pot.

Din câte știm, bătrânețea aduce cu sine și un dram de înțelepciune, sinceritate și asumare în drumul nostru firesc către izbăvire. A văzut cineva aceste lucruri din partea tatălui meu și tocmai eu să nu le fi observat?

Anul acesta, ca și în ultimii 10 ani, voi dedica petrecerea festivă fiului meu și prietenilor lui, iar noi, adulții, ne vom juca alături de ei într-o arenă de laser tag, unde distracția și veselia vor fi asigurate. Practic, eu nu mă mai serbez pe mine din anul 2013, dar mă simt foarte bine oferind acest moment copilului meu”, a declarat Călin Geambașu, potrivit playtech.ro.

„Are momente şi momente”

Deși de ani de zile duce un război împotriva tatălui său, Călin Geambașu a recunoscut că a învățat un model de dragoste paternă frumos de la cel care i-a dat viață. Însă, chiar dacă spunea că încearcă să vadă doar părțile bune ale lui Petre Geambașu, artistul l-a dat în vara anului trecut în judecată pe părintele său.

„Tatăl meu mi-a insuflat un model de dragoste paternă frumos. Chiar dacă ultimii ani au avut o turnură grea, am fost atacat mediatic, am fost nevoit să răspund. A trebuit să rezist unei situații în faţa tatălui meu, dar aşa a fost el mişcat de acolo din apropiaţii lui.

După ziua lui Davin (fiul lui Călin Geambaşu – n.red.), am petrecut o zi împreună, am râs de ne-am spart. E vorba de acum câteva luni, procesul era demarat, dar nu are nicio legătură. Este o chestiune principială, de a-şi putea obţine corectitudinea cu propria persoană. Azi, mâine, dacă ne sunăm şi ne vedem, nu suntem duşmani.

La un moment dat, tata a venit după nişte ani de lipsă şi trecea prin faţa casei, mai făcea dramolete, se uita din maşină. Are momente şi momente, dar eu le văd pe alea bune”, declara Călin Geambaşu, în urmă cu doar câteva luni.