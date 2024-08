Pachetul oferit de Digi RCS-RDS tuturor abonaților din România. Costă doar 5 lei!

Digi este liderul pieței de telecomunicații din România, iar adesea aduce pentru clienții săi oferte imbatabile. De această dată, compania vine în întâmpinarea celor care își portează numărul de telefon. Aceștia se bucură de oferte imbatabile și prețuri extrem de mici. Cum arată cea mai nouă ofertă de la Digi RCS-RDS?

Digi este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. De asemenea, compania este orientată către clienți și aduce adesea pe piață oferte de nerefuzat.

(CITEȘTE ȘI: ANUNȚ OFICIAL DE LA DIGI RCS-RDS. SE ÎNTÂMPLĂ DIN SEPTEMBRIE 2024 ȘI TOȚI ABONAȚII DIN ROMÂNIA SUNT VIZAȚI)

Digi RCS-RDS aduce oferte imbatabile

Digi RCS-RDS vine cu o nouă promoție de nerefuzat pentru clienții Orange sau Vodafone. Compania aduce pe piață oferte unice pentru cei care își doresc să își porteze numărul de telefon. Mai exact, în perioada aceasta, compania desfășoară o campanie care aduce abonamente bombă, la prețul extrem de mici.

De exemplu, aceia care sunt în cutarea unui abonament nelimitat îl găsesc la Digi la prețul de numai 1 euro, adică 5 lei. Suma se achită pe o perioadă de 9 luni. Acest pachet este denumit Optim 2 și include 200 minute naționale și în roaming Spațiul Economic European (SEE), net nelimitat, minute și sms în rețea, precum și 2.2 GB net în roaming SEE.

De asemenea, Digi aduce și abonamentul Nelimitat, cu net & minute nelimitate în rețea sau naționale, la prețul de doar 2,5 euro/ pe lună în primele 9 luni. Abonamentul include nelimitat minute naționale și în roaming SEE, nelimitat net național, 3.000 minute internaționale și 5.5 GB net în roaming SEE.

„Portează-te la DIGI și prinde oferta de Back to School: Abonamentul Nelimitat la doar 2.5 euro/lună pe primele 9 luni. Alege abonamentul care ți se potrivește și te bucuri de beneficii de nota 10: net & minute nelimitate în rețea sau naționale”, anunță compania.

Mai mult, pentru aceia care își doresc să își porteze numărul, Digi RCS-RDS aduce și abonamentul Optim 3, care include 300 minute naționale și în roaming SEE, nelimitat net, minute și sms în rețea și 3.3 GB net în roaming SEE. Toate acestea sunt disponibile la costul de numai 1,5 euro/lună, în primele 9 luni. Indiferent de gusturi și nevoi, Digi RCS-RDS are oferte diverse, la prețuri cât se poate de accesibile.

(VEZI ȘI: ABONAMENT CU 8 LEI MAI SCUMP LA DIGI DACĂ AI BIFAT ACEASTĂ OPȚIUNE. TE TAXEAZĂ DIN AUGUST)