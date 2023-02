Pacienții medicului Dan Tesloianu, cel care le-a implantat dispozitive cardiace de la oamenii morți sunt speriați pentru viața lor

Pacienții medicului Dan Tesloianu se tem acum pentru viața lor. Medicul cardiolog le-a implantat pacienților săi dispozitive scoase de la oamenii decedați, nu înainte de a falsifica acordul persoanelor bolnave.

Recent, oamenii care au fost pe mâna medicului și-au spus îngrijorarea și se tem că viața lor se va sfârși mult prea devreme. (CITEȘTE ȘI: SCENARIU ÎNGRIJORĂTOR PENTRU UCRAINA! NATO AVERTIZEAZĂ CĂ RUSIA AR URMA SĂ FIE SPRIJINITĂ DE CHINA PRIN AJUTOR MILITAR)

Pacienții medicului Dan Tesloianu, speriați de ceea ce ar putea păți

Documentul pe care procurorii l-au obținut în vederea arestării medicului cardiolog informează că acesta le prescria pacienților săi medicamente menite să le reducă ritmul cardiac, ajungând astfel pe masa de operație. Motivul pentru care a recurs la asemenea fapte abominabile au fost banii, spun anchetatorii.

„O mare parte dintre intervenţiile de introducere a unor dispozitive cardiace implantabile, inclusiv extrase de la pacienti decedaţi, derulate/recomandate de către (…), nu erau necesare procedându-se la operaţionalizarea lor fie prin consemnarea unor diagnostice fictive, fie prin recomandarea anterioară a unor medicamente care să provoace reacţii de natură a conduce la simptomatologia specifică”, informează mandatul de arestare.

La rândul lor, pacienții medicului cardiolog au mărturisit cum s-au simțit după ce le-au fost puse dispozitivele de la oamenii decedați. De asemenea, acum se tem pentru viața lor. (VEZI ȘI: MAMA GEMENILOR DIN PLOIEȘTI, CARE AU MURIT DUPĂ CE AU CĂZUT DE LA ETAJUL 10 AL BLOCULUI ÎN CARE LOCUIAU, CONDAMNATĂ LA ÎNCHISOARE)

„Mi-a spus trebuie să pui aparat. I-am spus: Eu aparat nu pun, domnul doctor. După ce mi-a pus aparat, mi-a fost rău, am luat tratament”, a mărturisit o femeie, pacientă a medicului, potrivit Observator.

„De semnat, am semnat. Nu ştiu ce, asta-i treaba! Eu nu am ştiut ce îmi pune. Nici nu am văzut cum arăta aparatul”, mai spune un pacient.

„A venit cu o hârtie, hârtia aceea i-am spus că nu o semnez. Am semnat-o până la urmă, o semnat şi doamnele de pe acolo şi mi-au pus aparatul”, spune altcineva. „A primit doar biletul de externare din spital şi atât, nimic din care să rezulte că a primit vreun dispozitiv nou”, a dezvăluit ruda unui pacient.

„Noi suntem ai nimănui. Nu ştim cât putem să aşteptăm şi cât vom mai rezista să aşteptăm. Mulţi poate nu rezistă de azi până mâine”, a declarat alt pacient.