Pandemia de COVID-19 i-a stricat planurile. “Bagă în noi teroarea și frica!” Avea programat un concediu de lux

Forțată de pandemia de COVID-19, Adriana Bahmuțeanu a renunțat la călătorii peste hotare în următoarea perioadă, preferând să se relaxeze pe litoralul românesc. Prezentatorea TV ar fi trebuit să meargă într-un concediu de lux în SUA, dar planurile i-au fost date peste cap.

Inițial, Adriana Bahmuțeanu trebuia să meargă la Miami, dar interviul pentru intrarea pe teritoriul SUA i-a fost stabilit abia în noiembrie. Astfel că a ales, într-un final, să-și încarce bateriile pe litoralul românesc, unde restricțiile nu sunt așa dure.

“Am vrut să mă duc la Miami. M-au programat la Ambasada americană pentru interviu abia în luna noiembrie. Asta înseamnă că o să plec la Miami undeva prin ianuarie, februarie. Deocamdată, am venit pe litoralul românesc. Am evitat să plec în străinătate pentru că sunt reguli din ce în ce mai stupide”, a anunțat Adriana Bahmuţeanu.

Adriana Bahmuțeanu, “blocată” în România de COVID. “Am vrut să plec și în Dubai, dar…”

Prezentatorea TV a renunțat inclusiv la călătoria pe care o avea în plan la Dubai, deoarece acolo regulile anti-COVID sunt foarte dure. Spre exemplu, persoanele care nu s-au vaccinat nu au acces în localurile arabe.

“Am vrut să plec şi în Dubai, dar acolo, dacă nu ai toate vaccinările făcute nu ai voie să intri nici măcar în restaurant. Bagă în noi teroarea şi frica. Am preferat să vin pe litoralul românesc şi chiar nu-mi pare rău deloc. Profit de ultimele zile cu soare că după vine apocalipsa, o să vină scumpirile. N-o să avem bani să plătim gazul şi curentul”, a mai spus Adriana Bahmuţeanu.

Cu această ocazie, fosta soție a lui Silviu Prigoană a anunțat, încă o dată, că, pentru moment, nu are de gând să se imunizeze împotriva COVID.