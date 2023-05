Panică în platoul Chefi la cuțite! Concurenta din echipa lui Sorin Bontea a leșinat în timpul probei, iar medicii au intervenit de urgență

Concurenții au trecut prin mari emoții, seara trecută, în noua ediție Chefi la cuțite. De această dată nu din cauza vreunei probe. Diane Inamahoro, tânăra care face parte din echipa lui Sorin Bontea, s-a confruntat cu probleme de sănătate și a leșinat chiar în platou. Medicii au intervenit imediat, dar și una dintre colege sale, care, în trecut, a lucrat într-un spital.

Diane Inamahoro a reușit să-i surprindă pe chefi la preselecții, iar preparatul său a primit 3 cuțite. Tânăra originară din Burundi, Africa, locuiește de câțiva ani la Cluj, dar pentru că și-a dorit să facă parte din acest proiect, pentru o perioadă va sta în Capitală. Sorin Bontea i-a acordat un vot de încredere și a decis să o ia la el în echipă alături de Mario Zahariea, Constantin Onuț, Adrian Hampu, Monica Pușcoiu, George Borșaru și Nina Hariton (cuțitul de aur).

CITEȘTE ȘI: LACRIMI ȘI SUFERINȚĂ PENTRU NINA HARITON, DE LA CHEFI LA CUȚITE DUPĂ DIALOGUL CU SORIN BONTEA. CUȚITUL DE AUR AL ECHIPEI ROȘII, LA UN PAS DE ELIMINARE

Diane Inamahoro a leșinat la Chefi la cuțite

Tânăra a dat tot ce a avut mai bun în primele două ediții, însă stresul și oboseala și-au spus cuvântul. Seara trecută, Diane Inamahoro a leșinat în bucătărie și a avut nevoie de asistența medicilor. Până când au sosit cadrele medicale, Mariana Zinner i-a acordat primul ajutor. Experiența concurentei ca asistentă pe salvare i-a fost de mare folos în această situație.

„Pe Diane nu am văzut-o când i s-a făcut rău, am auzit doar când m-a strigat cineva, Mariana, Mariana. Eu am fost la salvare câțiva ani și mi-a mai rămas primul instinct așa, ce să faci. I-am spus să inspire pe nas, să inspire pe gură, a ascultat toate comenzile mele. Atunci m-am liniștit și am zis că este pe drumul cel bun. Au venit și medicii, am lăsat-o pe mâna lor”, a spus Mariana Zinner.

După ce a fost consultată de medici, concurenta și-a revenit și a putut participa la filmări. Tânăra a spus, ulterior, că s-a mai confruntat cu astfel de episoade, însă acum i s-a făcut rău din cauza emoțiilor și a oboselii, dar și a faptului că nu s-a hidratat suficient.

„Mi s-a făcut rău. S-a adunat oboseala, nu am băut destulă apă. Nu am avut grijă de mine și m-am lăsat în acțiune. Am dat tot ce am putut acolo, un pic de emoții. Eu am zis clar că nu trebuie să-și facă griji, am mai pățit, eu sunt sănătoasă de fel, dar au insistat să se asigure. Mi-am revenit complet, mai ales că au avut grijă de mine, le mulțumesc”, a spus Diane Inamahoro.