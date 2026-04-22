Pare valoroasă, dar îți poate crea probleme serioase. Bancnota pe care mulți nu o mai acceptă

Bancnota de 500 de euro nu a mai fost tipărită de 10 ani, din 2016, însă este în continuare în circulație. Banca Centrală Europeană a decis să înceteze producția acesteia din cauza îngrijorării că ar facilita activități ilicite, precum spălare de bani, corupție și finanțarea terorismului, datorită valorii sale ridicate și a ușurinței cu care poate fi transportată.

Deși nu mai este fabricată, bancnota de 500 de euro își păstrează valoarea pe termen nelimitat și poate fi utilizată ca mijloc de plată. Deși este un mijloc legal de plată, comercianții o pot refuza dacă nu dispun de rest suficient sau dacă politica unității nu acceptă bancnote de valoare mare, ceea ce nu este ilegal atâta timp cât nu este vorba de un refuz sistematic sau discriminatoriu.

Bancnota de 500 de euro poate fi refuzată de comercianți

În cadrul unui comunicat Banca Centrală Europeană a informat că bancnotele de 500 de euro pot fi schimbate la băncile centrale ale țărilor europene cu alte bancnote de valoare mai mică.

Registrele istorice ale BCE arată că, în ianuarie 2002, momentul punerii în circulație a monedei unice europene, existau în total 60,6 milioane de bancnote de 500 de euro puse în circulație, care reprezentau aproximativ 13,6% din valoarea totală a monedei europene.

Până în martie 2016, atunci când s-a încetat emiterea bancnotelor, au fost emise în total 594 de milioane de bancnote „violete” în valoare de 297,2 milioane de euro, ceea ce înseamnă că au atins 27,8% din volumul total de euro în circulație, situându-se doar în urma bancnotei de 50 de euro (39%).

În acest sens, tipărirea bancnotei cu cea mai mare valoare din Europa s-a realizat doar în fabricile de monedă din Luxemburg, Germania și Austria în anii 2004, 2005, 2007, 2009, 2010 și 2014. Astfel, în 2004, Germania și Luxemburg au tipărit 104 milioane de bancnote de 500 de euro, în 2005 ambele țări au crescut tirajul la 190 de milioane.

În 2007, doar Germania a tipărit 190 de milioane de euro, în timp ce în 2009 a crescut cifra la 240 de milioane. Din 2010, Austria a fost singura țară care a tipărit bancnota cu cea mai mare valoare nominală, cu 100 de milioane în acel an, 56,2 milioane în 2011 și 85 de milioane în 2014.

