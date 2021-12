Parfumuri bărbați și parfumuri femei: combinațiile potrivite pentru el și ea

Nu trebuie să existe un motiv anume pentru a îți asorta parfumul cu partenerul tău, însă poate fi un lucru foarte romantic. Va fi un secret pe care numai voi doi îl veți știi, ca un magnet care vă aduce împreună. Există multe parfumuri bărbați și parfumuri femeie care se potrivesc excelent împreună și care pot fi un cadou excelent pentru persoana iubită. Iată câteva parfumuri bărbați și parfumuri femei care funcționează foarte bine împreună, sunt asemănătoare și pot fi parfumuri de cuplu excelente.

Mexx City Breeze pentru ea și pentru el

Dacă sunteți în căutarea unui duo răcoritor și fără efort, puteți opta pentru Mexx City Breeze pentru ea și el. Așa cum sugerează și numele, este ca o briză, un parfum casual, de zi cu zi. Pentru ea, este o briză caldă de portocale dulce, cereus înflorit de noapte și note de bază senzuale de mosc, chihlimbar și lemn de santal. Pentru el, este o briză rece de grepfrut, măr și busuioc, combinată cu frunze de violetă, note marine și note de bază de lemn de cedru, mușchi, paciuli și vetiver.

Hugo Boss Ma Vie Florale pentru ea și Hugo Boss Bottled Tonic parfumuri pentru el

Florale și Boss Bottled Tonic sunt două arome uimitoare care te fac să te simți îmbrăcat pentru succes. De asemenea, aceste parfumuri Boss vă vor aduce cu siguranță complimente. Ma Vie Florale face parte din categoria de parfumuri femei florale, ca un buchet de flori bine compus. Frezia roz, florile de cactus și petalele de iasomie sunt combinate cu muguri de trandafir și note de bază de cedru, chihlimbar și lemn de santal. Este un parfum minunat de zi cu zi. Boss Bottled Tonic se potrivește perfect cu acest parfum. Bottled Tonic este revigorant, elegant și masculin, perfect pentru a fi purtat zilnic. Conține note de grapefruit, portocală amară, lămâie și măr, combinate cu note de mijloc de ghimbir și scorțișoară și note de bază lemnoase cu acorduri de vetiver.

Gucci Guilty pentru ea și pentru el

Tot în categoria de parfumuri bărbați și parfumuri femei care funcționează foarte bine împreună intră și Gucci Guilty. Sunt două parfumuri clasice atemporale, care sunt la fel de populare ca atunci când au fost lansate. Sunt perfecte pentru serile romantice, petreceri și nopți pline de farmec. Ambele sunt parfumuri luxoase, picante și incitante. Gucci Guilty pentru ea este un parfum floral cald, romantic, sexy și oriental, în care plăcerea este în centru. Notele proaspete ale mandarinei se amestecă cu un amestec rece de piersici, liliac, piper roz, ambră și paciuli. Gucci Guilty pour Homme este însoțitorul aromat al popularei ediții feminine. Acesta este un parfum cu adevărat sexy și captivant, pentru bărbați alfa. Florile răcoritoare de lămâie și portocal sunt amestecate cu note de lavandă, frunze verzi zdrobite și acorduri lemnoase calde de cedru și paciuli. Parfumurile sunt uimitoare de la sine, dar vor fi cu adevărat surprinzătoare dacă sunt purtate în cuplu.

Good Girl pentru ea și Bad Boy pentru el

Fiecare fată bună se îndrăgostește de un băiat rău la un moment dat în viața lor, iar Bad Boy de la Carrolina Herrera, a asigurat că parfumul ei iconic Good Girl și-a găsit un partener. Good Girl este un parfum îndrăzneț, elegant și sexy, ce face parte din categoria de parfumuri femei florale. A fost lansat în 2016, creatorul din spate fiind Louise Turner. Parfumul se deschide cu note de migdale, cafea, bergamotă și lămâie. La mijloc se găsesc tuberoze, iasomie sambac, floare de portocal, rădăcină de iris și trandafir de Bulgaria, iar baza este compusă din boabe de tonka, cacao, vanilie, praline, lemn de santal, ambră, mosc, lemn de cașmir, scorțișoară, paciuli și cedru. În timp ce Bad Boy este îndrăzneț, puternic și sofisticat, un parfum lansat în 2019 și gândit de Quentin Bisch și Louis Turner. Notele sale de vârf sunt de piper alb, piper negru și bergamotă. Notele de mijloc sunt de salvie și vedru, iar notele de bază sunt de boabe de tonka, cacao și ambră. Cele două parfumuri se completează perfect, fiind ideale pentru un cuplu încrezător, îndrăzneț și elegant.

Stronger with you pentur el și In love with you pentru ea

Armani are o istorie incredibilă de a crea parfumuri bărbați și parfumuri femei care aparțin împreună, inclusiv Diamonds și Code. Stronger with you Freeze este un parfum pentru bărbați aromatic-fougere, lansat în 2020, deci este relativ nou. Notele de vârf sunt de ghimbir, lime, mandarine și măr. Notele de mijloc sunt de lavandă, cardamom, geranium bourbon și salvie, iar notele de bază sunt de vanilie bourbon, lemn de chihlimbar, guaiac și marron glace. In love with you Freeze este un parfum floral, pentru femei. Lansat tot în 2020, este compus din note de vârf de cireșe, mandarine, bergamotă și pere. Notele de mijloc sunt de bujori, iasomie sambac și lăcrămioare. Notele de bază sunt de paciuli, mosc alb, note lemnoase și vetiver.