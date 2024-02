Părintele Pimen, despre prezența îngerului păzitor în viața fiecărui om și căderea în păcat, în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene: „Toată lupta omului se dă în inima lui”

Părintele Pimen, starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la Schitul Lacu (Lakkoskiti, în greacă), a vorbit despre credință, dragostea care luminează, frica de moarte, despre viața în Sfântul Munte Athos și cum fiecare dintre noi avem un Înger păzitor. Invitat în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, Părintele Pimen ne-a transpus într-o dimensiune a credinței. De altfel, a explicat ce se întâmplă cu Îngerul păzitor, atunci când o persoană cade în păcat.

Sâmbătă, 24 februarie 2024, a avut premiera cea mai nouă ediție a podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, acolo unde a fost invitat Părintele Pimen, starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la Schitul Lacu. Interviul a avut loc în „Grădina Maicii Domnului”.

Cu un chip luminat și o voce caldă, Părintele ne-a transpus într-o dimensiune a credinței. O dimensiune unde fiecare om are un Înger păzitor și unde Diavolul preia controlul, odată ce are loc căderea în păcat. Încă de la Sfântul Botez, starețul de la Schitul Lacu susține că fiecare dintre noi primim un Înger care să ne păzească. O entitate care nu poate fi „asemănată cu ceva omenesc”. Căderea în păcat îl face pe om să se îndepărteze de Îngerul păzitor. Păcatul „împrăștie miros urât”, aspect care îl face pe Înger să se retragă.

„Noi, la Sfântul Botez, primim un Înger păzitor. E nelipsit cu noi, dar, în momentul în care păcătuim, se depărtează. Nu pleacă. Dar de ce se depărtează? Nu că vrea el, dar ne ducem noi în partea întunecată. El e curat, el e sensibil. Dacă am vedea Îngerul păzitor cât e de curat, cât e de sensibil, nu poți să îl asemeni cu ceva omenesc. Și el nu suportă mirosul urât. Că păcatul, în momentul în care îl faci, împrăștie miros urât. Și el nu suportă asta, e ca un suflu care îl îndepărtează de noi”, a spus Părintele Pimen.

Atunci când o persoană cade în păcat, Îngerul păzitor se îndepărtează. Părintele susține că un pas greșit îl va face pe Diavol să preia controlul și să-l „împingă în noroi” pe om. În același timp, Îngerul păzitor se îngrijește de om și se roagă la Dumnezeu, chiar dacă a avut loc căderea în păcat. De altfel, cele mai multe dintre lupte se dau în inimile oamenilor. Iar dacă o persoană greșește, nu înseamnă că va fi părăsită de entitatea păzitoare. Ci va fi alături de ea, ajutând la revenirea pe calea cea bună.

Căderea în păcat sau revenirea pe drumul cel bun sunt două aspecte care depind de intențiile fiecăruia. Părintele Pimen a precizat că fiecare om trebuie să „ajute la lupta dintre bine și rău”.

„În momentul în care ne facem păcatul, are putere Diavolul asupra noastră. Se depărtează Îngerul și Diavolul ne împinge în noroi. Și, atunci, Îngerul acesta păzitor, el este alături de noi, dar în momentul în care noi greșim și Diavolul are putere asupra noastră, el plânge și se roagă la Dumnezeu. Pentru că el, oarecum, e responsabil de noi. Și, Doamne, te rog fă-l pe omul ăsta să înțeleagă să plece de lângă Diavol, să-l pot lua în brațe, să am grija lui. Tot timpul, el e nelipsit de noi. Toată lupta omului se dă în inima lui. Între partea bună și partea întunecată. Se zice că noi, dacă ajutăm Diavolul, facem faptele lui, ne preia el. Așa că ne îndeamnă din ce în ce mai rău. Dar dacă noi facem bine, ne ia Îngerul în brațe, și atunci nu-l mai lasă pe Diavol să se apropie de noi. Totul depinde de noi, adică să ajutăm la lupta asta între bine și rău”, a continuat Părintele Pimen, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene.