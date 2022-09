Părintele protopop Gheorghe Colțea s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani. Înmormântarea va avea loc mâine

O veste cutremurătoare a venit sâmbătă, 17 septembrie, pentru enoriașii din Bran-Zărnești. Părintele protopop Gheorghe Colțea a trecut la cele veșnice, la vârsta de 59 de ani. Credincioșii sunt îndurerați de vestea tragică. Acum, aceștia se pregătesc pentru înmormântarea ce va avea loc, mâine, 20 septembrie la Biserica parohiei din Moeciu de Jos.

Părintele Gheorghe Colțea sau „pastorul de suflete”, cum era numit de către credincioși, s-a stins din viață în timp ce se îndrepta spre Mitropolia Sibiului. Acesta s-a prăbușit din picioare, după ce i s-a făcut rău. Părintele a intrat în comă, iar efortul medicilor de a-i salva viața a fost în zadar.

Vestea a fost dată de preotul Ionuţ Pâtea Ionuţ, secretar protopopesc la Protopopiatul Bran-Râşnov-Zărneşti.

(CITEȘTE ȘI: Câți lei primește un preot pentru o înmormântare în România, acum, în 2022)

„Vreau să mor în Rai”

În ultimul interviu acordat, părintele a declarat că are dorința să moară în bucata lui de Rai, în curbura Carpaților.

„Dacă aş putea să aleg, ar fi într-un spaţiu mai larg, în patria mea, mai restrâns puţin, în curbura Carpaţilor. Este un spaţiu foarte interesant pentru mine, este chiar centrul pământului făgăduinţei şi îl socotesc eu, că este chiar Raiul promordial. Şi pentru mine că m-am născut în curbura Carpaţilor şi am propovăduit şi am trăit aici, e tare ca să zic, m-am născut în Rai, am trăit în Rai şi vreau să mor în Rai. Aici este, în curbura Carpaţilor. În satul meu natal, în judeţul Covasna, unde m-am născut, există un loc – îi zice Pajiştea Lungă. Este o pajişte întinsă, frumoasă, cu o deschidere foarte largă şi care se mărgineşte de o lizieră de pădure de fag. Mi-a plăcut întotdeauna locul acela”, au fost cuvintele tulburătoare spuse de părinte în ultimul interviu acordat pentru Antena 3.

Părintele a primit „Crucea Șaguniană”, cel mai înalt premiu acordată de Mitropolia Ardealului. Părintele Gheorghe Colţea a fost primul protopop al nou înfiinţatului Protopopiat al Branului (cu sediul la Râşnov), remarcându-se printr-o bogată activitate pastoral-misionară, administrativ-bisericească, cultural-educativă şi social-filantropică. Pentru toate activitățile sale în slujba Bisericii, a primit cea mai înaltă distincție a Mitropolitului Ardealului, „Crucea Sagniană”, acordată de venerabilul Părinte Mitropolit Laurențiu.