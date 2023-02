Părintele Vasile Ioana, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, susține că nu există o reglementare care să dezaprobe consumul de fructe de mare în Post. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre parohul bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi”, aflată în apropierea Pieței Universității din Bucureşti, și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Consumul de fructe de mare în Postul Mare este un subiecte destul de controversat, mai cu seamă că, după spusele părintelui Vasile Ioana, sunt preoți care dezaprobă această practică. Parohul bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” însă, susține că nu există nicio reglementare în acest sens.

(NU RATA: Părintele Vasile Ioana, dezvăluiri uluitoare despre industria cerșetoriei din București: Cât câștigă un cerșetor. Sunt mii de euro pe lună)

„Sunt preoți care spun că nu e bine să mănânci fructe de mare, însă nu există nicio reglementare care să interzică”

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

Adrian Artene: Fructele de mare pot fi consumate în Post sau nu?

Părintele Vasile Ioana: Eu am fost în Muntele Athos și în Postul Mare am mâncat fructe de mare. Risotto cu calamari și cu tot felul de vietăți din astea care nu au sânge. În momentul în care tu mănânci în Muntele Athos, acum nu o să fiu eu mai bun ca ăia din Muntele Athos care sunt mult mai buni decât mine. Dacă acolo mi s-au dat creveți din ăia mici și am mâncat cu smerenie la masă cu călugării ăia, eu mănânc fructe de mare. Ideea e că sunt preoți care spun că nu e bine să mănânci fructe de mare, e opinia lor, însă nu există nicio reglementare care să interzică. Adică o hotărâre a unui sinod, a unei biserici ortodoxe este normativă și pentru altă biserică ortodoxă.

Hai să vorbim despre cum să ținem postul obișnuit. Deci de luni avem prima săptămână, și ea se numește Mare, Postul tot e Mare, dar nu pentru că e lung, ci pentru că e important. Degeaba ții post dacă nu te spovedești și împărtășești. Degeaba ții post dacă urăști oamenii, degeaba ții post dacă ești rău, degeaba ții post dacă preacurvești, degeaba ții post dacă consumi pornografie.

Adrian Artene: Mărturiseați atât de frumos faptul că, noi consumând fructe proaspete, legume proaspete care se hrănesc cu foton, noi ne conectăm cu Dumnezeu și ne luminăm.

Părintele Vasile Ioana: Așa este. Consumul măsurat de legume și de fructe îl ajută pe om să se ilumineze. Pentru că ne influențează ce mâncăm. Și atunci, când mănânci porc, ești și tu puțin porc. Într-o măsură mică, dar ești. Când mănânci vită la fel. Adevăratul postul înseamnă reducerea cantităților. Pentru că tu dacă mâncai multă carne și acum mănânci multă fasole iar nu e bine.

(VEZI ȘI: Părintele Vasile Ioana, invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.