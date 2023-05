Părinții lui Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, au postat imagini inedite cu fiul lor. Cum arăta noul „cumnat” al Deliei în urmă cu mai mulți ani

Radu Siffredi și Oana Matache trăiesc o poveste de dragoste. Deși au fost criticați, cel puțin la început, pentru alegerile pe care le-au făcut, cei doi au ignorat „gura lumii” și au decis să meargă pe un drum comun. Puțini știu, însă, cum arăta noul „cumnat” al Deliei, în urmă cu mai mulți ani. Părinții lui Radu Siffredi au postat câteva imagini pe rețelele de socializare și pot fi vizualizate în galeria foto a articolului.

După separarea de Răzvan Miheț, Oana Matache și-a refăcut rapid viața amoroasă. Sora Deliei Matache a ales să meargă pe același drum cu Radu Siffredi, un tânăr pe care l-a întâlnit anul trecut, când au luat parte la filmarea unui clip. După ce Oana și Radu și-au afișat relația pe internet, au primit un val de reacții. „Gura lumii”, însă, nu i-a împiedicat să facă „front comun” și să se iubească. Deși au fost criticați pentru alegerile lor, cei doi formează, în continuare, un cuplu.

Părinții lui Radu Siffredi au postat câteva imagini cu fiul lor, în mediul online

Puțini știu, însă, cum arăta Radu Siffredi, în urmă cu câțiva ani. Părinții lui Radu au postat câteva imagini pe rețelele de socializare și se poate observa că tânărul alegea, cel puțin în perioada aceea, să își poarte părul mai lung. Cu „plete” – așa cum se spune „tradițional”. Partenerul Oanei Matache apare în câteva cadre, alături de părinții săi, iarna.

Gina Matache, printre persoanele care nu au fost de acord cu relația Oanei

Gina, mama Oanei și a Deliei Matache, și-a expus opinia, atât în mediul online, cât și într-o emisiune televizată despre alegerea fiicei sale. Gina Matache nu a fost de acord cu relația Oanei, mărturisind faptul că pentru familie a fost „o surpriză totală” și că Radu Siffredi nu ar avea credibilitate, spunând despre el că este „un personaj”.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și un impas! Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!

Asemenea oameni nu vreau să văd în viață mea! Nu, nu, nu! Categoric nu! E o relație tampon! E ceva de cascadorii râsului! A venit un neica nimeni să se facă tătic, e atât… Uită-te la fața lui! Ce credibilitate are un asemenea personaj?! Crede-mă! Cred că i-a cărat mobilă Oanei pe acolo și mai stă o zi, două și… Toată situația asta e ceva așa… El vorbește în numele Oanei: «Noi facem, noi dregem…». El a venit de trei zile în casă și deja se vede stăpân! O fi ajutat să care mobilă sau ce au ei de cărat acolo și gata, s-a văzut stăpân pe plantație, știi!”, a declarat Gina Matache în emisiunea „Teo Show”.

Sursă foto: Instagram