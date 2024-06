Paris Hilton, mărturii șocante în fața Congresului: ”Am fost hrănită forțat cu medicamente și abuzată”

Paris Hilton declarații șocante despre trecutul ei! Vedeta a afirmat recent că a fost obligată să ia medicamente și că a fost victima abuzului sexual. Celebra vedetă a povestit autorităților despre momente de teroare prin care a trecut. Iată prin ce a trecut!

Paris Hilton a dezvăluit detalii cutremurătoare în fața Congresului, expunând experiențele dureroase trăite în centrele de tratament pentru tineri. Vedeta, cunoscută pentru implicarea sa în promovarea bunăstării copiilor și reglementarea acestor instituții, a apărut miercuri în fața Comisiei pentru căi și mijloace a Camerei Reprezentanților, conform informațiilor furnizate de Yahoo News.

Paris Hilton a dezvăluit detalii cutremurătoare în fața Congresului american despre abuzurile pe care le-a suferit într-un centru de tratament pentru adolescenți. Vedeta a fost plasată acolo la vârsta de 16 ani, într-o perioadă în care se confrunta cu tulburarea ADHD, avea probleme la școală și nu participa la ore. Părinții ei au decis să o trimită la acest centru în speranța că va primi ajutor și va fi vindecată. Însă ceea ce a experimentat acolo a fost un coșmar teribil.

În loc să primească ajutorul și susținerea promisă pentru a se vindeca, vedeta a povestit că a fost izolată și a fost victima unor abuzuri grave în acea instituție.

Paris Hilton a făcut declarații cutremurătoare în fața Comisiei pentru căi și mijloace a Camerei Reprezentanților, expunând detaliile înfiorătoare ale experienței sale în centrele de tratament pentru tineri. În timpul audierii, ea a dezvăluit că a fost privată de libertate timp de doi ani, fiind supusă la izolare și abuzuri fizice, inclusiv administrarea forțată de medicamente. Hilton a descris scene în care a fost brutalizată, imobilizată cu violență și tratată în mod inuman.

Mărturia ei a atras atenția asupra gravității abuzurilor din aceste instituții și a evidențiat necesitatea unei reforme legislative urgente pentru a proteja tinerii vulnerabili în grija acestor centre.

„Când aveam 16 ani, am fost smulsă din pat în miezul nopții și transportată dincolo de granițele statului la prima dintre cele patru instituții de tratament pentru tineri. Aceste programe promiteau vindecare, dezvoltare și sprijin, dar nu mi-au permis să vorbesc, să mă mișc liber sau măcar să mă uit pe fereastră, timp de doi ani. Am fost hrănită forțat cu medicamente și abuzată sexual de către personal. Am fost imobilizată violent și târâtă pe holuri, dezbrăcată și aruncată în izolare. Părinții mei au fost complet înșelați, mințiți și manipulați de această industrie pentru profit cu privire la tratamentul inuman pe care îl sufeream”, a transmis Paris Hilton.