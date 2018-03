Pariu nebun între Giani Kiriță și Gigi Becali. Dacă pierdea, finanțatorul FCSB trebuia să…

Giani Kirita de la Exatlon si Gigi Becali au pus un pariu. Fostul sportiv a luat foc pentru echipa lui de suflet.

Giani Kirita de la Exatlon este loial echipei de fotbal unde a debutat. Fostul sportiv este un „caine” devotat si si-ar fi dat viata pe teren cand juca in culorile alb si rosu, pentru Dinamo. Protagonistul nostru sufera enorm cand se uita astazi la meciurile gruparii din Soseaua Stefan cel Mare pentru ca, spune el, jucatorii din ultimii ani nu-si mai dau interesul pe gazon si se gandesc numai la „petreceri, bani si gagicareala„.

In ciuda parerii lui insa, in fata eternilor rivali din Ghencea, Giani Kirita de la Exatlon isi sustine neconditionat echipa. De exemplu, in 2011, cand a avut o confruntare, in direct, prin telefon, cu Gigi Becali, cei doi au ajuns la un pariu halucinant.

Finantatorul Stelei a afirmat ca Dinamo nu o sa ajunga niciodata la performantele gruparii pe care el o finanteaza si, in plus, „ros-albii” nu vor fi in veci in stare sa umple stadionul Arena Nationala. In cazul in care i s-ar fi demonstrat contrariul, latifundiarul s-ar fi ras in cap si si-ar fi facut un tatuaj, dupa cum a promis in fata audientei, anunță wowbiz.ro.

Enervat la culme de declaratiile lui Becali, Kirita si-a luat angajamentul sa mobilizeze toti suporterii lui Dinamo sa mearga pe National Arena, doar ca sa-l vada pe Gigi tuns periuta si tatuat. Pana acum insa, pariul a fost castigat de milionar, dar Giani Kirita de la Exatlon inca spera ca sustinatorii echipei din Soseaua Stefan cel Mare se vor da pe brazda.