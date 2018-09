Pariurile week-end-ului» Căutăm profitul în cele mai importante campionate ale Europei! TOP 20 ponturi ale acestui sfârșit de săptămână

Suntem pregătiți să încheiem cu fast o săptămână extrem de încărcată din punct de vedere fotbalistic. Am început săptămâna pregătindu-ne intens de partidele europene, marți și miercuri am profitat din plin de duelurile din UEFA Champions League, joia am făcut profit pe UEFA Europa League, iar ieri ne-am făcut ”încălzirea” pentru un week-end de excepție. Cele mai importante campionate ale Europei își etalează partidele de top, iar noi suntem la post pentru a scoate profit din fiecare confruntare analizată.

Așadar, profitând de sutele de evenimente fotbalistice ce vor avea loc în acest sfârșit de săptămână, propunem câte zece ponturi pentru sâmbătă și duminică. Mizăm, în general, pe goluri și pe un spectacol echilibrat, profitând de disputele cu tendințe ofensive din Premier League, Bundesliga, Eredivisie și nu numai.

În ultima zi a săptămânii, repetăm tiparul care ne-a condus către succes. Mergem pe mâna favoritelor AC Milan și Juventus în Serie A, dar vizăm și scenarii cu goluri pe bandă rulantă în Germania și Olanda, acolo unde Bayer Leverkusen, respectiv Feyenoord au nevoie disperată de puncte pentru a avansa în ierarhia campionatelor interne. Trecem în revistă și meciul FCSB-ului, care va primi vizita nou-promovatei Dunărea Călărași, o partidă, de altfel, interesantă, în care nu putem exclude un deznodământ cu goluri de ambele părți. Succes, tuturor!

Sâmbătă:

PARMA – CAGLIARI 1-3 GOLURI COTA 1.40

FIORENTINA – SPAL 1X&0-3 GOLURI COTA 1.44

SAMPDORIA – INTER GG COTA 1.74

ST. TRUIDEN – ANTWERP GG COTA 1.77

LIVERPOOL – SOUTHAMPTON GG3+ COTA 2.40

CARDIFF – MAN. CITY 3+ COTA 1.47

HOFFENHEIM – DORTMUND GG COTA 1.45

SITTARD – WILLEM II GG COTA 1.56

HERMANNSTADT – CFR CLUJ X2&0-3 GOLURI COTA 1.41

CELTA VIGO – VALLADOLID 1X&0-3 GOLURI COTA 1.41

Duminică:

TORINO – NAPOLI TORINO PESTE 3.5 CORNERE COTA 1.54

AC MILAN – ATALANTA 1X&2+ COTA 1.55

FROSINONE – JUVENTUS GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.46

WEST HAM – CHELSEA GG COTA 1.67

ANDERLECHT – ST. LIEGE 2-4 GOLURI COTA 1.54

BAYER LEVERKUSEN – MAINZ 3+ COTA 1.62

FEYENOORD – UTRECHT 3+ COTA 1.45

GRONINGEN – AZ ALKMAAR GG COTA 1.50

FCSB – DUNĂREA CĂLĂRAȘI 2-4 GOLURI COTA 1.54

LEVANTE – SEVILLA GG COTA 1.62