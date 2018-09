Pariurile zilei» Facem profit pe etapele intermediare din Europa! Aici, setul de zece ponturi pentru ziua de marți

Am început pozitiv o nouă săptămână plină de evenimente fotbalistice, reușind să ”înverzim” majoritatea pronosticurilor propuse ieri. Am intuit cu succes deznodământul derby-ului din Turcia, am ”bifat” fără emoții și ponturile pe goluri din Rusia, Suedia și liga a 2-a din Spania. ”Cireașa de pe tort” a venit, însă, din Liga 1, acolo unde victoria Astrei Giurgiu la scor de neprezentare ne-a adus o cotă câștigătoare de 1.87.

Ponturile câștigătoare ale zilei de luni:

FENERBAHCE – BEȘIKTAȘ X2 COTA 1.50 (1-1)

DEPORTIVO LA CORUNA – GRANADA 1-3 GOLURI COTA 1.36 (2-1)

HACKEN – GOTEBORG GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.52 (2-0, 4-1)

KRYLYIA SOVETOV SAMARA – KRASNODAR 2-4 GOLURI COTA 1.66 (0-3)

ASTRA GIURGIU – GAZ METAN MEDIAȘ NU ÎNSCRIU AMBELE ECHIPE COTA 1.87 (3-0)

Astăzi, avem la dispoziție mult mai multe evenimente fotbalistice grație etapelor intermediare ce vor avea loc în principalele fronturi interne ale Europei. Oferim câte un pont pentru fiecare meci al zilei din Bundesliga, dar trecem în revistă și prologul rundei a 6-a din Serie A. La Milano, Inter are nevoie de continuitate și de un nou rezultat bun în fața Fiorentinei, ocupanta locului 3 în Italia. Facem o vizită și în Ligue 1 și La Liga, dar nu ignorăm frontul britanic. În Anglia se joacă 16-mile Cupei Ligii Angliei, iar granzii din Manchester au în față misiuni facile în încercarea de a avansa în faza următoare. Succes, tuturor!

TOULOUSE – ST. ETIENNE 1X COTA 1.41

WERDER BREMEN – HERTHA BERLIN OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.38

BAYERN – AUGSBURG 1/1 &3+ COTA 1.55

FREIBURG – SCHALKE 04 X2 COTA 1.35

HANNOVER – HOFFENHEIM OASPEȚII PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.64

INTER – FIORENTINA 1X&3+ COTA 1.86

ATL. MADRID – HUESCA 1 CU HA (-1) COTA 1.37

OXFORD – MANCHESTER CITY OASPEȚII CÂȘTIGĂ AMBELE REPRIZE COTA 1.72

MANCHESTER UNITED – DERBY 1/1 COTA 1.73

BRĂILA – DINAMO 2/2 COTA 1.53