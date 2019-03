Pariurile zilei» Facem profit pe mâna ultimelor meciuri ale etapei a 2-a din preliminariile pentru EURO! Set de opt ponturi

Luni am dat din nou lovitura în cadrul rundei cu numărul 2 a preliminariilor Campionatului European. Am ”înverzit” majoritatea pronosticurilor, inclusiv o cotă de 1.67 prin care am ilustrat perfect echilibrul în meciul dintre Portugalia și Serbia (1-1), în urma căruia lusitanii au rămas fără victorie după primele două etape în grupa B.

De asemenea, ne-am dublat investiția grație pontului curajos propus pe goluri în cota 1.98 la confruntarea dintre Luxemburg și Ucraina.

Ponturile câștigătoare ale zilei de luni:

TURCIA – MOLDOVA GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.57 (2-0, 4-0)

PORTUGALIA – SERBIA PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.67 (1-1, 1-1)

LUXEMBURG – UCRAINA 3+ COTA 1.98 (1-2)

FRANȚA – ISLANDA 3+ COTA 1.57 (4-0)

MUNTENEGRU – ANGLIA 2 COTA 1.40 (1-5)

KOSOVO – BULGARIA 1-3 GOLURI COTA 1.35 (1-1)

Așadar, astăzi ne axăm exclusiv pe calupul de confruntări din preliminarii, ultimul până la următoarea pauză competițională prilejuită din același motiv, ce va avea loc abia în iunie. Oferim două pronosticuri în favoarea unui deznodământ logic și firesc la Cluj-Napoca, acolo unde România nu ar trebui să întâmpine probleme în a se impune în fața modestei selecționate din Insulele Feroe. Italia are, la rându-i, o misiune mai mult decât facilă pe tărâm propriu, contra celor din Liechtenstein, motiv pentru care vom miza pe un scenariu cu goluri pe bandă rulantă. Mergem pe mâna gazdelor în derby-ul scandinav din grupa ”tricolorilor”, unde un eventual rezultat favorabil Norvegiei ne-ar avantaja și pe noi în lupta pentru locul 2 în această grupă extrem de complicată. Încheiem setul de selecții cu un pont-surpriză și foarte simplu, la prima vedere, la duelul dintre Bosnia și Grecia, acolo unde avem nevoie doar de un singur gol înscris la eleni, la o cotă de nerefuzat. Succes, tuturor!

ROMÂNIA – INSULELE FEROE 2-4 GOLURI COTA 1.54

ROMÂNIA – INSULELE FEROE 1 CU HA (-1.5) COTA 1.63

ITALIA – LIECHTENSTEIN PESTE 4.5 GOLURI COTA 1.67

NORVEGIA – SUEDIA 1X & 0-3 GOLURI COTA 1.57

ELVEȚIA – DANEMARCA 2+ COTA 1.47

IRLANDA – GEORGIA 1 COTA 1.65

ARMENIA – FINLANDA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.58

BOSNIA – GRECIA OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.81