Pariurile zilei: Am pregătit 12 pronosticuri prin care facem câștigurile în ultima zi a săptămânii!

Suntem pregătiți să încheiem fastuos o nouă săptămână în care am ieșit pe plus zi de zi! Ne aflăm în ultimele weekend-uri ale unei stagiuni fotbalistice formidabile, astfel că încercăm să profităm la maximum de oferta de pariere pe care o avem la dispoziție. Selectăm cele mai bune pronosticuri, în perspectiva unui profit de anvergură.

Astăzi ne axăm pe principalele evenimente ale fotbalului european. În Anglia, avem programată cea de-a doua semifinală de Cupa Angliei, Chelsea – Southampton. Mergem pe mâna formației pregătite de Conte, dar într-un mod ușor diferit. O cotă bună pentru a fi inclusă pe biletele d ejoc ale zilei, 1.36, o are pariul ”Chelsea deschide scorul”.

În Olanda se dispută chiar finala cupei, AZ – Feyenoord. Trupa din Alkmaar are prima șansă la cucerirea trofeului, dar Feyenoord vine cu un argument solid în favoarea sa: finala se dispută pe ”De Kuyp”, chiar stadionul formației din Rotterdam.

Serie A ne propune 6 dueluri din cadrul rundei cu numărul 34, inclusiv ”capul de afiș”, Juventus – Napoli. Gazdele sunt avantajate în acest decisiv pentru titlu, prin prisma celor 4 puncte avans pe care le au în fruntea clasamentului. Napoli va forța cucerirea celor 3 puncte, oricare alt rezultat decât victoria îndepărtând-i pe Hamsik & co. de super performanța internă. Mizăm pe un joc spectaculos și propunem un pont în cota 1.73.

Completăm setul de ponturi cu sugestii din Ligue 1, Bundesliga sau La Liga și inevitabil ajungem în Liga 1. Printr-un succes la Iași, CFR Cluj are posibilitatea de reveni la egalitate de puncte cu FCSB, în fruntea ierarhiei. Obiectivul clujenilor nu este unul ușor de îndeplinit, chiar dacă ieșenii traversează un moment extrem de dificil. Problemele financiare s-au rasfrânt asupra echipei, ce nu a câștigat niciun punct în play-off. Mizăm pe goluri în partida din dealul Copoului, mai ales că avem și o cotă excelent, 1.45, oferită pentru cel puțin 2 modificări ale tabelei.

Succes, tuturor!

CLUB BRUGGE – ST. LIEGE GG COTA 1.71

CAGLIARI – BOLOGNA 1-3 GOLURI ÎN MECI COTA 1.38

ATALANTA – TORINO 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.54

LAZIO – SAMPDORIA 3+ COTA 1.45

JUVENTUS – NAPOLI PAUZĂ PESTE 8.5 CORNERE COTA 1.73

CSMS IAȘI – CFR CLUJ 2+ COTA 1.45

NICE – MONTPELLIER 1 CU HA (0) COTA 1.45

BORDEAUX – PSG GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.45

CHELSEA – SOUTHAMPTON CHELSEA ÎNSCRIE PRIMUL GOL COTA 1.36

ATL. MADRID – BETIS 2 CU HA (+1.5) COTA 1.60

AUGSBURG – MAINZ PESTE 8.5 CORNERE COTA 1.40

AZ ALKMAAR – FEYENOORD AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.48