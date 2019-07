Participanții la Neversea vor avea parte de o surpriză din partea Jandarmeriei! Se numește Silvia și adulmecă toate substanțele interzise

Jandarmeria Română avertizează printr-un mod inedit toți participanții de la Neversea care se gândesc să consume substanțe interzise pe durata festivalului.

Silvia, un câine în vârstă de şapte ani specializat în detectarea drogurilor, le-a transmis tuturor un mesaj pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.

„De mâine ne vedem pe plaja Neversea. Eu m-am pregătit. Vin cu gaşca, încă şase prieteni. Ne-am antrenat împreună şi reuşim să mirosim de la distanţă un mix bun. La noi vibe-ul ajunge în mod diferit şi vă garantăm că nu avem de gând să ratăm nimic din ce ne pune pe tavă festivalul. Sunt Silva, am şapte ani şi, deşi mă apropii de vârsta de pensionare, nu am ratat niciun festival Neversea, iar anul acesta rămân şi la after hours. Ne vedem la Neversea”.