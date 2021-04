Paște trist pentru Marina Voica. Marea artistă va sta singură și anul acesta, în zi de sărbătoare: „Mereu am fost o fire retrasă”

De mai bine de 15 ani, Marina Voica a renunțat la tumultul Capitalei și s-a mutat la Breaza, acolo unde este liniștită și unde nimic nu o deranjează. Se apropie Paștele, însă pentru marea doamnă a muzicii românești nu este vreun eveniment major ci, mai degrabă, o altă zi în care va sta singură.

Aflată singură la Breaza, Marina Voica nu poate considera că Paștele va avea o însemnătate atât de mare pentru ea. Marea artistă din generația de aur a muzicii românești va sta singură în zilele de sărbătoare și va urmări slujba de Înviere de acasă.

„Nu știu încă, dar nu am un plan, nu am gașcă. Așa încât, mai degrabă, cred că de Paște voi sta acasă, singură. La fel ca în alte dăți. Dar, nu mă simt singură, mereu am fost o fire retrasă. Mă simt bine acasă. Am grijă de flori, fac gimnastică, iar în căsuța mea mereu răsună muzica.

Stau acasă și mă uit la transmisia în direct de Înviere, de la Moscova. Patriarhul Kiril va oficia slujba. Am antenă specială, pentru posturile rusești. Eu sunt în temă cu adevărat cu tot ce se întâmplă” a spus Marina Voica, pentru impact.ro.

Sursă foto: captură TV