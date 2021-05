Patronul de la RTC, party de 5* în Herăstrău

Octavian-Claudiu Radu, fondatorul grupului de companii RTC, un holding cu opt linii de business și peste 5.000 de angajați, a petrecut ca un adevărat boier la un restaurant de lux aflat pe malul lacului Herăstrău. Dan Bittman, DJ Silviu Andrei și Petre Roman au fost doar câteva dintre celebritățile care i-au fost alături boss-ului cunoscut mai ales datorită magazinelor Diverta, a cărui avere este estimată la peste 200 de milioane de euro. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Chiar de 1 Mai, Octavian-Claudiu Radu a schimbat prefixul. A împlinit 60 de ani, însă la o săptămână distanță, forțat, probabil, pentru că a fost și Paștele, și-a serbat ziua de naștere. Nu a fost, însă, o problemă pentru omul de afaceri. La invitația lui au răspuns prezent multe persoane celebre, precum Dan Bittman, DJ Silviu Andrei sau Petre Roman. Cheful a fost unul de cinci stele, iar cei care s-au aflat în selectul local au gustat băuturi fine și preparate alese.

Octavian-Claudiu Radu, patronul RTC, party pe malul lacului Herăstrău

Potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO, prietenii și apropiații lui Octavian-Claudiu Radu s-au simțit perfect la restaurantul Isoletta și au petrecut cum le-a poftit inima. Ocazional, fondatorul grupului de companii RTC ieșea alături de invitați pentru a lua aer și a discuta în liniște cu ei. Cheful a durat câteva ore, iar veselia și voia bună au fost la ele acasă. Așa cum era de așteptat, milionarul s-a aflat în centrul atenției, primind numeroase felicitări de la cei care i-au fost alături. (VEZI ȘI: MULTIMILIONARUL SCANDIA, PETRECERE FASTUOASĂ PENTRU JUNIOR, LA LOFT DIPLOMAT)

La petrecere, patronul de la RTC a optat pentru o ținută lejeră, la fel, de altfel, ca și invitații lui. Milionarul a apărut îmbrăcat cu un tricou în dungi, portocaliu cu alb, și cu o pereche de pantaloni subțiri. A organizat un chef la care el și cei care au răspuns prezent s-au simțit ca boierii. Cu siguranță, nimeni nu va uita prea curând tratamentul de care a avut parte pe malul lacului Herăstrău, într-unul dintre cele mai selecte localuri din zona frecventată, în principal, de oameni de afaceri de succes.

A cochetat cu politica

Octavian-Claudiu Radu locuiește în Capitală, în cartierul Străulești, în apropierea lacului Grivița. Are cinci copii din două căsătorii. În prezent, este însurat cu o fostă angajată din grupul de companii RTC. Pentru o scurtă perioadă, a fost implicat în politică. În anul 2004, a candidat pe listele Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD în circumscripția electorală nr. 16 din Dâmbovița. A fost validat ca deputat în decembrie 2004, dar în iunie 2005 a demisionat din această funcție.

“Am cules căpșuni, aveam cam 5.000 de mărci”

Fondatorul grupului de companii RTC a pornit de jos, muncind pe brânci pentru a ajunge la situația financiară din prezent. Faptul că, la un moment dat, a părăsit România l-a ajutat enorm.

“Am luat decizia la un moment dat să plec din România. Am avut un noroc teribil. Nu voia nimeni să meargă şi m-au trimis pe mine în Yemen, Cairo, Abu Dhabi… şi trebuia să mă întorc la Bucureşti şi nu m-am mai întors. M-am dus la Frankfurt. Nu mi s-a recunoscut facultatea. Am făcut-o din nou. Am avut un prim job la negru, mutări de mobilier. Apoi am cules căpșuni. Am câștigat de cel puțin 100 de ori mai mult decât o făceam în România. Aveam cam 5.000 de mărci”, a declarat Octavian-Claudiu Radu, în urmă cu mai multe luni, potrivit digi24.ro. (NU RATA: IMAGINI RARE! MILIONARUL ITALIAN ȘI-A “ABANDONAT” FERRARI-UL ÎN FLOREASCA ȘI A DAT O TURĂ CU LOGAN-UL)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.