Paul Ipate a lansat astăzi un apel disperat pe Facebook. Actorul a fost impresionat de drama prin care trece Andra, care are o situație medicală extrem de delicată. Grav bolnavă, ea are urgent nevoie de investigații pe care le poate face doar la spitalul GOSH din Londra. Medicii britanici sunt singurii care i-au acceptat dosarul.

Paul Ipate, apel disperat pe Facebook. Andra e grav bolnavă

Tată de fată și băiat, Paul Ipate a cerut ajutorul apropiaților, dar și pe cel al fanilor după ce a aflat că Andra Maria Baciu, o copilă de 11 anișori, a fost diagnosticată cu encefalopatie epileptică – o formă de epilepsie rezistentă la tratament. “Profit de faptul ca e duminica si stiu ca atunci cand iesim de la slujba suntem parca putin mai buni. Asa ca, daca aveti ragaz si un strop de bunatate, hai sa ajutam!” este mesajul public transmis de actor.

Într-o postare făcută de mama fetiței pe Facebook este prezentată povestea dramatică, începută în urmă cu nouă ani. Mai mult, Mădălina Baciu și-a dat acordul pentru crearea unei pagini unde se pot face donații pentru fiica ei bolnavă; din fericire sora geamănă a Andrei nu are probleme de sănătate. Rudele speră că vor reuși să strângă cei 2.500 de lire sterline pentru a putea ajunge pe 25 octombrie în Londra, la clinica pentru copii GOSH.

Cine își dorește să devină îngerul Andrei poate face donații în contul de mai jos

RO91INGB0000999902206702

Moneda: RON

Nume Beneficiar: Maria – Madalina Baciu

Banca Beneficiar: ING Bank Bucuresti Centrala

Cod SWIFT: INGBROBU

Povestea emoționantă a Andrei Baciu, diagnosticată cu o boală rară

Andra Maria Baciu și sora ei geamana s-au născut prematur pe 17 mai 2008. Din cauza faptului că s-a grăbit să vină pe lume, Andra a fost ținută la incubator o lună și jumătate. La scurt timp, părinții au primit o veste înfiorătoare din partea doctorilor.

“Desi mergeam la control oftalmologic periodic cu ambele fetite, medicii nu au observat la timp ca Andra avea dezlipire de retina. I s-a pus mai intai diagnostic de Retionopatie de Prematuritate stadiul 4, au decis sa ii faca operatia aici, in Romania, apoi ni s-a spus ca operatia nu a avut success si ca diagnosticul este Retionopatie de Prematuritate stadiul 5-dezlipire totala de retina…. si ca Andra va ramane nevazatoare”, a povestit Mădălina Baciu în postarea de pe Facebook.

Părinții copilei au cerut părerile specialiștilor de peste hotare, iar un medic italian a decis să o opereze, însă intervenția nu a reușit. Cu toate acestea, ei nu și-au pierdut speranța că Andra va putea să vadă și să comunice la un moment dat.

“Pana la varsta de 2 ani, in afara faptului ca era nevazatoare, Andra s-a dezvoltat normal. Incepuse sa mearga si sa vorbeasca. Numai ca dupa varsta 2 ani viata, Andrei s-a schimbat complet… a inceput sa aiba mici tresariri… apoi a regresat (pe parte de vorbire). In urma unui control (si investigatii) neurologic, a fost diagnosticata cu Ecefalopatie Epileptica…o forma de epilepsie rezistenta la tratament.

De-a lungul anilor am încercat și am folosit diferite tratamente date de către medici din România, dar fără success în a o duce pe drumul cel bun. De asemenea, am făcut multe investigații în România, dar se pare că situația ei de sănătate se înrăutățește de la o zi la alta (are inca descarcari continue la nivelul creierului care nu o lasa sa asimileze informatiile), iar noi ca si pariniti ne-am dorii sa o putem ajuta mai mult.Tot ce ne dorim este ca ea sa se poata descurca singura ….sa poata sa ne spuna ce o doare,cand o doare.Datorita faptului ca Andra a facut destul de multe crize de epilepsie anul acesta , pentru care medicii din Romania nu mai au solutii , am inceput sa cautam clinici (spitale) in afara tarii sperand ca vom gasi pentru Andra un tratament care sa o ajute…sa ii linisteasca creierul, sa poata avea progrese mai mari.

Am primit un raspuns de la un spital din Londra. Spitalul Gosh din cadrul departamentului de Neurologie din Londra ne-a facut o programare pentru investigatii si consult in data de 25 octombrie, insa costurile ajung la 2.500 de lire sterline (inclusiv cu transportul si cazarea).Aceste costuri sunt foarte mari , peste puterile noastre”, a mai spus mama micuței.