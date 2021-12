Paul Surugiu face declarații emoționante după decesul lui Victor Socaciu: „N-am mai ajuns să facem această colaborare!”

Fuego a aflat de la reporterii CANCAN.RO despre trecerea în neființă a folkistului Victor Socaciu. Interpretul face dezvăluiri emoționante despre ce a însemnat relația sa cu Socaciu și dezvăluie ce planuri avea acesta cu cel care a fost unul dintre cei mai patrioți muzicieni din România.

Scena muzicii românești a pierdut astăzi încă un artist de legendă, Victor Socaciu. Vestea cutremurătoare i-a luat prin surprindere pe foștii colegi de breaslă ai cantautorului. Printre cei alături de care a împărțit scena se află nimeni altul decât Paul Surugiu. Prins cu pregătirile pentru concertul de la Teatrul Național București, Fuego a fost înștiințat chiar de reporterul CANCAN.RO despre decesul fostului soț al Marinei Almășan:

„Acum aflu! Îmi pare rău, Dumnezeu să îl odihnească!”, a fost modul în care Paul Surugiu a reacționat la aflarea cumplitei informații, după ce în ultimul an artistul a pierdut mai multe figuri dragi, printre care Ion Dichiseanu, Nicolae Dabija sau Petrică Mîțu Stoian.

Cântărețul nu ezitat să țină, însă, și o predică pentru urmăritorii săi, despre cum ar trebui trăită viața: „Cu toții vom pleca mai repede sau mai târziu, dar nu știm clipa și ceasul și de aceea trebuie să trăim frumos și demn și să nu ne fie rușine când ne uităm în spate cum am trăit! Și asta se poate traduce în cariera profesională, tot timpul am fost foarte strict cu ce am făcut pe scenă și în televiziune!”, a conchis Fuego.

„N-am mai ajuns să facem această colaborare, îmi pare rău!”

Tot de cariera muzicală era legată și relația celor doi! Fuego a dezvăluit faptul că Victor Socaciu ar fi trebuit să compună o piesă pentru reportoriul lui Paul Surugiu, lucru care, așa cum o declară Fuego, nu a mai apucat, din nefericire, să se întâmple:

„Țin minte că acum vreo șase ani am hotărât că vreau să-mi scrie un cântec, el are niște piese foarte >, foarte frumoase, foarte cantabile, dar uite că n-am mai ajuns să facem această colaborare! Îmi pare rău, pentru că și el vine din galeria artiștilor frumoși la suflet, artiștilor de muzică folk, cântat extraordinar! Asta e viața! Dumnezeu să îl odihnească!”, a încheiat artistul.

