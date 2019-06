Paula Chirilă a fost la un pas de moarte: “Am făcut o supradoză, am început să mă sufoc în emisiune și am ieșit”

Este o persoană mereu veselă și pozitivă, însă viața a pus-o la grele încercări. Paula Chirilă, deși este o femeie puternică, a avut parte de un moment critic în viața ei, atunci când era să moară.

Paula Chirilă este una dintre prezentatoarele îndrăgite de la noi din țară. Chiar dacă apare de fiecare dată cu zâmbetul pe buze, lucrurile nu au fost întotdeauna roz în viața vedetei. Paula a povestit un moment critic din viața ei, în care era să moară din cauza unor pastile din plante.

“La un moment dat țin minte că am trecut printr-o perioadă de asta în care luăm ceva din plante. Simțeam nevoia de liniște, lucrăm într-un proiect și mă duceam plângând și plecam plângând la filmări. Ţin minte că atunci am avut o perioadă în care luam din astea din plante, până când am luat prea multe și am intrat în șoc anafilactic, în emisiune și a început să mi se umfle limba pentru că am depășit doza, nu mi-am dat seama. Am făcut o supradoză, am început să mă sufoc în emisiune și am ieșit. Am luat un atihistaminic și mi-am revenit treptată, treptat”, a spus Paula Chirilă la Antena Stars.

Paula Chirilă din nou singură

După ce a divorțat, Paula Chirilă a trăit una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei alături de un bărbat pe nume Adrian. Acesta este cu 16 ani mai tânăr ca vedeta. Povestea lor de dragoste însă a ajuns la final, iar acum actrița este din nou singură.

„Adrian cred că e bine acum, nu mai ţinem legătura… Ca orice relaţie care se termină, relaţia s-a terminat. A durat cât trebuia să dureze. A fost frumos, dar ne vedem de vieţile noatre. S-a întâmplat de ceva vreme, ne-am văzut de vieţile noatre. El şi-a găsit o fată, habar nu am, eu probabil mi-am găsit pe altcineva”, a declarat Paula Chirilă