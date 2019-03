Paula Chirilă se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 16 ani decât ea și se gândește deja la copil! ”Nu-mi refuz ideea asta”

Vedeta a mărturisit că deși este la începutul relației, nu exclude posibilitatea de a rămâne însărcinată cu noul ei iubit, mai ales că-și dorește foarte mult un al doilea copil.

Paula Chirilă a vorbit într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, despre cum l-a cunoscut pe Adi, iubitul ei cu 16 ani mai tânăr.

„Păi ne-am cunoscut la mare, cred. Da, la mare ne-am cunoscut, eram la plajă, era şi Carla cu mine, eram cu o prietenă, prietenă care îl ştie pe Adi şi ea ne-a făcut cunoştiinţă. Şi tot vedeam că Adi tot vine, tot vine la noi la şezlong, eu îi spuneam: „Otilia nu e, e în apă”. Pleca, iar se întorcea… Şi i-am zis Otiliei: „Măi tot vine Adi şi nu te-a găsit aici, la şezlong”. „Măi fată măi, ai ajuns la vârsta asta şi nu ştii că pentru tine vine?”. „Hai mă lasă-mă în pace”. Şi mai ales când am aflat şi ce vârstă are…Îţi dai seama că m-am şocat. Am zis: „Aoleu, am zis că…Lăsaţi-mă în pace! Nu îmi trebuie bărbaţi mai mici decât mine”. Niciodată nu am fost interesată de bărbaţi mult mai tineri decât mine, ci de cei mult mai maturi”, a povestit ea.

Paula Chirilă a vorbit și despre mutarea împreună cu iubitul și o eventuală nuntă.

„Nu ne-am gândit, dacă s-o fi gândit el, habar nu am, nu ştiu. Nu am..iau lucrurile aşa cum sunt, nu le grăbesc, nu mă grăbesc, nu mă gândesc la paşii următori, am trecut prin etapele astea, am trecut. M-am mutat, m-am măritat, am văzut cum e. Dacă lucrurile sunt bine aşa, lasă-le aşa! Deci ascultă-mă pe mine: Mai binele este duşmanul binelui. Deci dacă lucrurile merg bine acum, să le lăsăm aşa cum sunt”.

În ceea ce privește un nou copil, vedeta a afirmat: „Chiar mă gândesc la posibilitatea asta, că n-aş refuza. Nu-mi refuz ideea asta, da! Nu se ştie niciodată. Dacă se va întâmpla, sigur că da. Cu omul potrivit, la momentul potrivit, că un copil nu-l faci aşa…că nu e piesă de mobilier, nu e un căţel pe care poţi să-l dai la o mătuşă. Un copil e un copil, e o viaţă, e o responsabiliate şi asta trebuie cumpănită cu grijă. Analizez situaţia, vedem… Nu am discutat chestia asta cu Adi, nici e momentul, nu ne grăbim, avem jumătate de an de când suntem împreună, nu e grabă, mai avem lucruri şi… lucruri de făcut şi etape de atins”.