Pavel Bartoș a slăbit 12 kilograme într-un timp record. “Am început să...” Cum a reușit

Pavel Bartoș, unul dintre cei mai cunoscuți actori și prezentatori TV din România, a slăbit într-un timp record, iar acum este total schimbat. Acesta nu a ținut un regim anume, dar a început să facă sport și să fie mai atent la ceea ce mănâncă.

Pavel Bartoș a început cura de slăbire în august și, în total, a slăbit în jur de 12 kilograme, exact cât și-a plănuit. În cel mai recent interviu, prezentatorul emisiunilor “Masked Singer România” și “Românii au talent”, dar și actor la Teatrul Odeon, a dezvăluit ce l-a determinat să recurgă la această schimbare.

“Gândul cu care am început a avut legătură cu rolul Ramon, din filmul meu cu acelaşi nume, pentru ale cărui filmări voi începe treaba în luna martie. Iniţial, trebuia să le începem în noiembrie, dar din cauza condiţiilor actuale am fost nevoiţi să le amânăm”, a declarat Pavel Bartoș, potrivit click.ro.

Pavel Bartoș a slăbit. “Nu am avut un regim anume”

În prezent, Pavel Bartoș se felicită pentru că a luat decizia să slăbească, mai ales că se simte mult mai bine și are un alt tonus. De precizat că nu a ținut un regim anume, sportul și alimentația echilibrată fiind secretul.

“Procesul de slăbire a început undeva prin luna august, deci nu a fost ceva care s-a întâmplat brusc. Nu am avut un regim anume, ci am început să fac sport şi să am mai multă grijă la ceea ce mănânc. În total, am slăbit undeva la 10 – 12 kg, exact cam cât plănuisem la început. Să fiu sincer, a şi început să-mi placă: am alt tonus, mă simt mai bine, deci mi-e mult mai uşor să mă şi menţin”, a mai spus cunoscutul actor şi prezentator de televiziune.

Chiar dacă nu vrea să dea mai multe kilograme jos, Pavel Bartoș va continua să facă sport. Merge la sală foarte des și, în plus, când îi permite programul face plimbări cu bicicleta, prin oraș, alături de fiica lui, Rita.