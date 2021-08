Pavel Bartoș a vorbit în cadrul unui interviu despre viața de familie, dar și despre cea profesională. Prezentatorul TV este căsătorit cu Anca din 2003, adică de 18 ani, iar împreună au trei fetițe. Omul de televiziune a trebuit, de-a lungul timpului, să se împartă între familie și muncă.

Pavel Bartoș are o familie foarte frumoasă. Prezentatorul Tv este căsătorit din anul 2003 cu Anca, cea care i-a și dăruit trei fetițe superbe: Eva (17 ani), Sofia (7 ani) şi Rita (13 ani).

Pavel Bartoș a vorbit despre fiicele sale. Micuța Sofia și-ar dori să urmeze o carieră în actorie, iar fiica cea mare se gândește să dea la facultate, la Drept.

”Mă întreabă cum e la filmările pentru Masked Singer, însă cu rigorile astea nu au voie să vină aici, pentru că nu e ca la orice tip de live. Ele așteaptă să vadă showul din toamnă. Viața m-a învățat să mă nasc să fiu pregătit. Va întra în clasa a-I-a, are 7 ani (n.r. Sofia). Rita, cea mijlocie, este clasa a VII-a, ea este cu desenul, vrea să se facă arhitect, să dea la arhitectură. Cea mare, Eva, intră într-a XII-a, ar vrea să dea la Drept sau mai vedem”, a spus omul de televiziune pentru Click.

Cât despre cariera de actriță, pare-se că Sofia și-ar dori să urmeze pașii mamei sale: ”Cred că cea mică, Sofia. Într-un fel mă bucur că nu le-am impus ceva, au opțiuni și ele vor alege, la vârsta la care trebuie, ce vor să facă cu viața lor”.

Soția lui Pavel Bartoș, studentă la Medicină

Soția lui Pavel Bartoș își urmează visul: vrea să devină doctor! Este studentă în anul doi la Medicină.

„Ea a avut o pasiune mai veche, pentru că tatăl ei a fost doctor. Este studentă în anul doi la Medicină, e cea mai bună din anul ei. Ea vrea să fie medic pediatru, dar la finalul facultății nu știi cum se vor schimba lucrurile. Este de admirat, știi cât e de învățat? Acolo dai examene în fiecare săptămână. Îi place, e hăruită. Cred că asta a fost să fie. E de admirat la ea că nu a renunțat niciodată la visul ăsta. A renunțat la cariera de actriță pentru că i-a plăcut să fie mamă, și asta e de admirat. I-am și zis: «acum hai, vino cu carnetul de note să văd». Și am văzut note de 10, «pe tine te duc la cofetărie». Când a intrat în anul I de facultate am zis: «spune-mi și mie când e prima ședință cu părinții, ca să știu să mă duc, să văd ce rechizite îți cumpăr». Este enorm de învățat, eu am crezut că înveți în sesiune, dar aici înveți zi de zi”, a spus Pavel Bartoș în cadrul unui podcast.

