Pavel Bartoș, la un pas de a-și pune viața în pericol! Totul s-a întâmplat în timpul unor filmări: „Ce-a fost în capul meu?”

Pavel Bartoș, protagonistul filmului „Ramon”, a povestit despre unul dintre momentele grele prin care a trecut chiar în timpul filmărilor. Un moment care avea să-l coste prețul vieții, după cum a spus chiar el, în cadrul unui interviu.

Pavel Bartoș, actorul-protagonist din cadrul filmului „Ramon”, o producție gândită de el, la care s-au alăturat Anghel Damian și Lia Bugnar pentru creionarea finală a întregii povești, a trăit toate experiențele posibile în timpul filmărilor.

Scenele filmate în București au fost pline de peripeții. De la cele filmate în Gara de Nord, unde situația a fost îngreunată de fanii care îl asaltau cu poze și pentru care trebuia să o ia de la zero de „n” ori, până la unul dintre momentele care avea să-i fie fatal. A povestit întreaga experiență în cadrul unui podcast.

Pavel Bartoș: „Ce a fost în capul meu?”

Actorul susține că în timp ce filma o secvență în zona Timpuri Noi din București, a trebuit să se strecoare printre mașinile care circulau, viața fiindu-i pusă în pericol.

„Noi am filmat în 21 de zile. Noi, în mod normal, trebuia să filmăm în 30-40 de zile. Noi am filmat în aeroport, într-o podgorie, am mutat camp-ul ăla, format din 20 și ceva de mașini, în fiecare zi. Am zis că așa e filmul. Nu pot să mă duc într-o singură cameră și să filmez. E și de dragoste, e și de acțiune, e și de comedie.

Am avut o filmare într-o intersecție, la Timpuri Noi. Trebuia să traversez toată intersecția. Încercam să simulăm prima lui întâlnire cu Bucureștiul, cu traficul nebun. Toți oamenii mă vedeau costumat cu geamantantul și mă vedeau unii: Mă, dobitocule! Mă, domnule Bartoș! Alo, aveți trei fete acasă, ar trebui să aveți grijă. Ce a fost în capul meu și al lui Jesus? Dumnezeu știe”, a povestit Pavel Bartoș în podcastul „La mijloc”, pe YouTube.

