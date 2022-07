Pe 22 septembrie 1943, cuplul din imagine a făcut nunta, dar, după doar 6 săptămâni, mirele a dispărut. După 68 de ani, soția lui a aflat adevărul

Un cuplu din America a crezut că va reuși să aibă parte de o viață frumoasă și îndelungată, însă, din păcate, acest lucru nu a fost posibil. Bărbatul a dispărut după numai 6 săptămâni de la nuntă, iar soția lui a aflat adevărul abia după 68 de ani.

Din păcate, mariajul dintre doi îndrăgostiți din SUA nu a decurs conform planurilor pe care aceștia le aveau. După ce s-au căsătorit, aceștia au fost despărțiți de meseria pe care bărbatul o alesese, urmând ca, în cele din urmă, să treacă aproape 68 de ani pentru ca soția lui să afle adevărul despre dispariția sa.

Mirele a dispărut după 6 săptămâni de la nuntă

Peggy Seale și Billie Harris s-au cunoscut în timp ce femeia lucra la baza forțelor aeriene Altus Oklahoma, pe post de mecanic. Cei doi au început o poveste de iubire prin intermediul scrisorilor, deoarece Billie se antrena pe atunci pentru U.S. Army Air Corps. După multe așteptări, Peggy și Billie s-au întâlnit pentru prima dată și au luat decizia de a se căsători. Fiind tineri și la început de carieră, nu au reușit să își permită foarte multe lucruri, însă erau fericiți că sunt împreună.

Momentele frumoase aveau să dispară după numai 6 săptămâni de la nuntă. Deși pe data de 22 septembrie 1943 se bucurau de cea mai frumoasă zi din viața lor, la doar 1 lună și jumătate după aceea, Billie a fost nevoit să plece pentru a lupta în al Doilea Război Mondial, împotriva naziștilor. Pe atunci, oficialii armatei le-au impus familiilor soldaților trimiși pe front să nu furnizeze informații legate de plecarea acestora. Peggy a respectat acest aspect până în momentul în are a început să primească informații eronate legate de soțul ei, iar din acel moment a făcut tot posibilul pentru a afla adevărul.

Peggy Seale și-a dedicat viața găsirii soțului său

Potrivit declarațiilor făcute recent de Peggy, de-a lungul timpului, a primit o mulțime de informații legate de soțul său. Scrisorile primite la început semnalau faptul că pilotul american este bine și își desfășoară activitatea în liniște. Însă, la un moment dat, o telegramă avea să distrugă orice urmă de speranță.

„A venit o telegramă – în momentul în care am deschis-o, a căzut cerul pe mine. După un timp, m-am uitat din nou la ea, apoi am verificat alte scrisori referitoare la Billie care erau scrise după data telegramei. Telegrama spunea ‘dispărut: 7 iulie’, iar eu aveam scrisori, scrisori de mână, datate după aceea. Mai târziu, am primit altă telegramă, în care scria: ‘dispăruți în acțiune: 17 iulie’”, notează Peggy, în jurnalul ei.

La jumătatea anului 1945, Peggy a înțeles că nu își va mai vedea niciodată soțul, așa că a început să caute cât mai multe informații legate de activitatea acestuia pe frontul de luptă. Dezordinea și haosul din acea perioadă, i-au pus bețe în roate, mai ales în momentul în care a fost nevoită să verifice arhivele Armatei. Totuși, după zeci de ani, a reușit să descopere adevărul.

După 68 de ani, a aflat ce s-a întâmplat cu soțul său

Harvey Alton, vărul lui Billie, s-a implicat foarte mult în descoperirea adevărului dispariției acestuia. După ce a accesat mai multe dosare, bărbatul a descoperit că soțul lui Peggy a îndeplinit cu succes peste 100 de misiuni în momentul în care i s-a permis să meargă acasă în luna iulie a anului 1944. Din păcate, tânărul nu a putut pleca de la baza militară în care se afla, deoarece a primit mai multe misiuni pe care numai el le putea duce la bun sfârșit. Dorul de casă l-a făcut să treacă peste această încercare cu bine, sperând că va avea ocazia să ajungă la femeia cu care se căsătorise.

Din păcate, ultima misiune pe care a primit-o avea să îi fie fatală. Billie pilota avionul armatei pe deasupra regiunii franceze Les Ventes, în timp ce a fost doborât. Deși avea ocazia de a se salva și a sări cu parașuta din avionul care urma să se prăbușească, acesta a ales să îi salveze pe locuitori și să manevreze avionul până la marginea orașului. În timpul prăbușirii, pilotul și-a găsit sfârșitul. În momentul în care a aflat aceste detalii, Peggy s-a simțit mândră de bărbatul cu care alesese să se căsătorească.