Pe Aspirina din Las Fierbinți o știe toată lumea, dar cine este și cu ce se ocupă soțul său? Dacă îi vezi împreună pe stradă nu-i recunoști

O cunoște o țară întreagă și este în mintea tuturor bărbaților din serialul Las Fierbinți. Cum arată viața Mirelei Oprișor, actorița care i-a dat viață Aspirinei, dar și cine este și cu ce se ocupă soțul său. Detalii neștiute!

Mirela Oprișor este cea care i-a dat viață Aspririnei din serialul Las Fierbinți. Pe cât de agitată și la vedere este viața Aspirinei cu bărbații din viața ei, pe atât de discretă este povestea de viață a Mirelei Oprișor și a soțului ei. În cadrul unui podcast actrița a povestit cum s-a cunoscut cu cel care i-a atribuit rolul Aspirinei în serialul fenomen.

Totul a început pe vremea când era studentă și avea de susținut un examen, cei drept Mirela Oprișor a avut de trecut examenul vieții ei.

“Mi-au zis: uite, ăștia sunt băieții care dau la facultate anul acesta, alege-ți pe unul și du-te și spune-i o poezie sau monolog ce ai tu, de parcă el ar fi în armată și tu spui…Pe cine crezi că am ales? Pe Mimișor (Mimi Brănescu). Apoi m-am întâlnit cu el în gangul facultății și zic: băi, eu ți-am zis ție astăzi o poezie. L-am agățat cum ar veni. Apoi am zis să bem o cafea și așa a început totul.

(VEZI ȘI:„FIRICEL” DIN „LAS FIERBINȚI” A DAT LOVITURA ÎN 2021 CU NOI CONTRACTE DE ZECI DE MII DE EURO)

Cred că nici n-am văzut pe cine am tras, pentru că sunt mioapă. Adică, vai nu pot să spun că l-am ales pe cel mai frumos… Da eu așa i-am spus: Mimi, te-am văzut frumos și pe tine te-am ales. L-am văzut mai curățel, l-am luat pe Mimișor și i-am zis o poveste. Așa am intrat la facultate și am fost colegi” a mai povestit”, a povestit actrița în podcastul lui Andi Moisescu.

Cum nimic nu este întâmplător în viață, iar momentul în care cei doi s-au întâlnit nu a fost unul potrivit, Mirela Oprișor a decis să nu stea prea mult în relația cu Mimi Brănescu. I-a dat papucii la scurt timp, și-au făcut viața separat, iar la 8 ani distanță aveau să se revadă și să rămână împreună. Mimi Brănescu este regizorul serialului Las Fierbinți și cel care i-a atribuit rolul Aspirinei (femeia de moravuri ușoare a satului).

“Ne-am reîntâlnit după 8 ani și cred că ne căsătoream a doua zi. Ne-am trăit și noi viața, ne-am văzut de treabă, apoi ne-am reîntâlnit și am întemeiat o familie”, a spus Mirela Oprișor.

Mirela Oprișor: ”Nu îmi e teamă că o să rămân în memoria lor ca Aspirina”

Mirela Oprișor a vorbit despre Aspirina, femeia de moravuri ușoare a satului care este trecută prin toate și știe cu ce se mănâncă viața. Monoloagele Aspirinei ajung la sufletul telespectatorilor, motiv pentru care actriței nu îi este teamă ca va rămâne în memoria oamenilor ca Aspirina:

(VEZI ȘI:IMAGINI RARE CU DOREL DIN “LAS FIERBINȚI” + SEXY-SOȚIA ȘI JUNIORUL)

“Aceste monoloage le-a scris Mimi. Pentru că acestea sunt neputințele lui, încercările de a rezolva ceva. Cred și eu în ele. Păi nu crezi că este adevărat? Pentru că asta trăim și noi. Că am tăcut și noi și mă simt vinovată că am tăcut 30 de ani. Nu avem nicio scuză că nu mergem să treacă peste noi când se taie pădurile. Nu mi-e teamă că o să rămân în memoria lor ca Aspirina, s-au văzut cazuri mai celebre care au supraviețuit”,a mai spus Mirela Oprișor.

Sursa foto: Arhiva CANCAN