Pe asta n-ai văzut-o! Un tânăr de 35 de ani s-a lăsat tatuat de o maimuță. Ce i-a desenat pe corp în doar 30 de minute

Majoritatea persoanelor preferă să își facă tatuaje la saloanele autorizate, însă un tânăr în vârstă de 35 de ani a ales să se lase în „mâinile” unui altfel de „profesionist”, și anume o maimuță! În doar 30 de minute, animalul i-a făcut un desen pe corp! Iată detaliile mai jos, în articol.

Juan „Funky” Matas este un tânăr în vârstă de 35 de ani din Venezuela care a reușit să atingă un record mondial. Mai cu seamă, acesta a devenit primul om din lume cu cele mai multe tatuaje! Și, pentru că este adeptul unor noi schimbări în viață și este fascinat de lumea animală, s-a lăsat tatuat de o maimuță. După ce a învățat-o cum să mânuiască atent pistolul de tatuat, Juan Matas a decis să o lase să îi tatueze logo-ul firmei pe braț. În doar 30 de minute, animalul a reușit să contureze desenul pe piele. Pe rețelele de socializare, bărbatul a explicat faptul că animalele sunt foarte inteligente și, practic, pot deprinde anumite calități pe care le au oamenii. Deși tatuajul nu a ieșit perfect, experiența a fost fascinantă pentru el.

„În timp ce tatuajul în sine nu a fost cel mai bun din punct de vedere al calității, evenimentul a fost o privire fascinantă asupra capacităților acestor animale extrem de inteligente”, a explicat Matas pe Instagram.

Are peste 220 de tatuaje pe corp

Nu este deloc străin de lumea tatuajelor, mai ales că deține propriul său salon! Însă, Juan „Funky” Matas a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce s-a lăsat tatuat de o maimuță. În plus, deține și un record mondial. Este primul om care are cele mai multe tatuaje pe corp, și anume peste 225. Printre tatuajele sale se află și autografe de la personaje celebre din showbizul internațional. Will Smith, Gerard Butler, Steve-O sau Michael J. Fox sunt câteva dintre personalitățile ale căror semnături apar pe trupul tânărului de 35 de ani din Venezuela.

Sursă foto: capturi video YouTube