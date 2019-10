Pe ce a cheltuit Oase toți cei 15.000 de euro castigati la Asia Express de la Antena 1

Imediat după ce a câștigat cel de-al doilea sezon al show-ului Asia Express, difuzat de Antena 1, Oase a declarat în repetate rânduri că va folosi premiul pentru a-și îndeplini visul, acela de a avea un bar. După o vară întreagă în care a zugrăvit, a vopsit, a cărat saci de nisip și mobilier, a venit momentul să își vadă visul cu ochii. Kuma este numele barului pe care acesta l-a deschis zilele trecute în centrul capitalei.

“Am fost întrebat de la ce vine Kuma. Oamenii s-au gândit că e ceva elaborat, are o semnificație ascunsă, dar vă mărturisesc că eu nu am stat prea mult pe gânduri atunci când am ales numele barului, așa că l-am numit după pisica mea. Bine, acum e mai greu ca prietenii să își dea seama dacă vorbesc despre bar sau despre pisică”, a povestit Oase.

În ceea ce privește amenajarea interioară, barul a fost personalizat de cei apropiați. “Tablourile de pe pereți sunt făcute de prietenii mei și de iubita mea. Chiar m-am dorit să fie un loc exact așa cum îmi place mie, un loc pentru distracție și bună dispoziție, pentru că asta mă caracterizează”, a mai adăugat el.

Cine este Oase, prietenul cel mai bun al lui CRBL! Cu ce s-a ocupat înainte să participe la “Asia Express”

Pe numele din buletin Ionuț Dongo, Oase este fost dansator de break dance și… datorită mișcărilor sale incredibile… el a primit porecla pe care o are. “Când dansam breakdance la școala lui CRBL, care nu mă lua la niciun job, aveam foarte mare mobilitate și oamenii îmi spuneau că nu am oase. Și de acolo numele”, a povestit Ionuț Dongo, relatează libertatea.ro.

Citește și: Gina Pistol, anunț important despre Asia Express în finala sezonului 2! Ce se întâmplă, de fapt, cu emisiunea

În plus, Oase este unul dintre cei mai mari susținători ai fenomenului kendama în România. El a participant la Campionatul Mondial din Japonia și a organizat o tabără de acest fel în țara noastră. “Kendama a apărut în Mexic și Franța. În Franța se numea bilboquet și n-avea forma asta, n-avea cupele mari. În Mexic se numea bolero și, de asemenea, avea o formă diferită de ce era în Franța și de ceea ce e azi, era o cupă, o ață și-o bilă. Japonia a implementat forma finală și cea mai bună. În fine, și eu voiam să ajung la prima kendama, prima formă apărută vreodată și, deci, pe unde ajungeam, le adunam. Plus că fiind sponsorizat de companii, primeam de la toate kendama, la concursuri, ia-o p-asta, testeaz-o p-asta. Eram cel mai fericit”, a declarat Oase în cadrul unui interviu oferit pentru redbull.com.

Artistul a descoperit jucăria japoneză pe când avea 20 de ani, iar în prezent, el are o colecție impresionantă de 650 de kendame, pe care le ține într-o cameră special amenajată pentru aceste jucării. Mai mult, când și-a făcut bagajele pentru “Asia Express” 2019, el și-a luat cu el o kendama de care nu s-a dezlipit deloc. În plus, prietenul lui CRBL a făcut şi o demonstrație de kendama pentru copiii din Sri Lanka, locul de unde s-a dat startul competiției de la Antena 1.