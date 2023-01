Pe ele sigur nu le-ai văzut așa până acum! Cum arătau Ema Uta sau Ruby înainte de intervențiile estetice. VIDEO

În prezent sunt cunoscute de o țară întreagă, fie datorită carierei lor, fie din cauza scandalurilor controversate în care au fost implicate de-a lungul timpului. Însă, dacă dăm timpul înapoi cu doar câțiva ani, constatăm că nu erau deloc celebre și mai presus de toate, nu arătau așa!

Ema Uta, Ruby și Alina Eremia erau complet transformate în urmă cu câțiva ani, până să ajungă în lumina reflectoarelor și să capete atâta atenție din partea fanilor. Imaginile sunt de colecție!

Ema Uta s-a schimbat radical de-a lungul anilor

Ema Uta este cunoscută la scară largă, mai ales de când are o relație cu Alex Bodi, bărbatul de afaceri care a format un cuplu și cu Bianca Drăgușanu. Blondina arată demențial, căci a trecut printr-o întreagă serie de schimbări la nivel estetic.

Fanii de pe rețelele de socializare au rămas uimiți atunci când au văzut-o înainte să calce pragul medicului estetician pentru diferite „retușuri”, iar mulți au stat mult și bine să-și dea seama dacă în filmuleț este una și aceeași persoană cu Ema Uta din prezent. Tânăra este pasionată de make-up și nu sunt puține vedetele care s-au lăsat pe mâna ei de când lucrează în domeniu.

Alina Eremia nu are intervenții estetice

Singura intervenție suferită de Alina Eremia a fost la nivelul feței, când a decis să se opereze la nas din cauza unei deviații de sept. Chiar dacă de-a lungul anilor s-a speculat că are fel și fel de operații estetice, cântăreața a negat cu vehemență și s-a declarat a fi împotriva modificărilor estetice.

„Sunt la curent cu aceste zvonuri, cum că mi-aș fi făcut mărire de buze. Nu este adevărat, nu am nicio intervenție estetică, nu sunt adepta acestor operații. Epoca dietelor s-a încheiat pentru mine. Am un stil de viață sănătos, mănânc alimente cât mai sărace în calorii, am eliminat carbohidrații și fac mult sport, pentru a mă menține în formă”, a declarat în Alina Eremia, în urmă cu ceva timp.

Ruby a trecut printr-o serie de intervenții estetice

Dacă vorbim despre Ruby, ei bine, cântăreața a trecut prin mai multe intervenții la nivel estetic, drept dovadă imaginile din trecut în care greu o mai regăsești pe cea din prezent. Artista are implanturi mamare, a apelat la fațete dentare și a călcat pragul medicului estetician și pentru rinoplastie și mărirea buzelor.