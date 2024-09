Ion Velea zis și ”Pelicanul” a fost fotbalist în echipa Craiovei care a ieșit campioană în 1974. Are povești cum are un moș Crăciun sacul doldora plin de cadouri. CANCAN a stat de vorbă cu Velea, care și-a adus aminte cum l-a ajutat pe Ilie Balaci sau cum l-a învățat pe Victor Pițurcă să fie as la poker. Nici fostul tunar al Craiovei Maxima , Nelu Oblem,enco, nu a scăpat de cel care a fost arbitru în Divizia A. Deși el l-a adus de la Galași la Craiova ca fotbalist pe Velea, Oblemenco s-a văzut nevoit să-i toarne acestuia… în pahar!

,,I-am făcut cunoștință lui Balaci cu Creangă și Sadoveanu„

Ion Velea rememorează cu zâmbetul pe buze deciziile cruciale din cariera sa, inclusiv alegerea lui Ilie Balaci ca titular într-o echipă de fotbal.

”Pe Balaci eu l-am băgat în echipă titular. M-a întrebat Cernăianu pe cine vreau. M-a întrebat pe cine doream, pe Balaci sau pe Ivan și i-am spus pe Balaci că aleargă mai mult decât mine. Apoi peste ani i-am făcut cunoştinţă la Bocşa când arbitram eu cu Creangă şi cu Sadoveanu la masa de protocol. Directorul de la Bocşa se numea Creangă iar pe observatorul federal îl chema Sadoveanu. Mi-a purtat ghinion Balaci Că la acel meci Bocşa a făcut 0-0 cu Tg. Mureş, iar eaveam oftică pe Ştefan Coidum, antrenorul de la mureşeni„, a povestit Ion Velea pentru Cancan.

Acesta a în palmares titlu de campion cu Ştiinţa în 1974, primul din istoria clubului, şi 12 ani de arbitraj în Divizia A, timp în care a oficiat la jocuri importante din Europa.

Citește și: Câți bani încasează Istvan Kovacs la EURO 2024. Arbitrul din Carei câștigă o avere după turneul final din Germania

,,Cu Nelu Oblemenco am o poveste. Era la Craiova antrenor secund. Mă apucasem de arbitraj. Mi-a zis: Pelicane, te duci să arbitrezi la echipele de la judeţ pe cartofi pe ceapă…I-am zis, nu voi ajunge eu arbitru şi te chem să vii să îmi torni în pahar? Au trecut anii, am ajuns arbitru în Divizia A. Mă duc la Vâlcea şi acolo era antrenor Oblemenco. Le-am zis la conducătorii de la Vâlcea nu mă aşez la masă până nu vine Oblemenco.

Ei tot ziceau că e la Călineşti, le-am zis că nu mă interesează să vină Oblemenco! A venit şi mi-a zis că ştia de ce l-am chemat.L-am pus să-mi toarne în pahar! Ca fotbalist am ajuns de la Galaţi la Craiova pentru că m-a convins Oblemenco, oricum!„, a spus Velea.

Din cauza lui Rică Răducanu a fost arestat în Camerun!

,,Cu Rică Răducanu am o întâmplare când ne-a arestat în Camerun. Rică a vrut să îl bată pe arbitru în minutul 90 că a vrut să dea penalty pentru adversari. Eram la naţionala de tineret atunci. Pe 30 decembrie 1966 , scor 1-1. Rică a vrut deci să bată arbitrul şi ne-a scos cu poliţia, noroc că au fost ruşii acolo. Am stat două zile închişi în hotel. În hotel mi-am găsit un tată.

Antrenorul Cornel Drăguşin m-a chemat să mă duc să vorbesc cu un ministru pe acolo, că zicea ăla că semăn cu fiul lui. I-am zis: nea Cornel, aşa urât sunt, bre? Am fost declarat cel mai bun jucător al turneului şi un impresar a vrut să mă ia în Brazilia. Eu jucam atunci la Siderurgistul Galaţi. Nea Cornel Drăguşin mi-a luat paşaportul ca să nu fug cu impresarul! Sincer, nu creed că m-aş fi dus, aveam părinţii în ţară. Dar le-am zis colegilor de echipă că puteam să joc cu Pele!

Am jucat în acele vremuri meciuri cu 100.000 de spectatori, în Congo la Kinsasha de exemplu! Ce crezi că făcea Rică Răducanu la meci? Noi atacam la un moment dat şi am auzit zgomot în spatele meu. Când mă întorc, ce văd? Rică dirija spectatorii, dirija peluza!„, a mai spus Ion Velea.

NU RATA: Cine este călugărul care i-a purtat noroc lui Gigi Becali când FCSB a luat titlul! Nimeni nu-l mai recunoaște de când s-a retras la mănăstire

Velea: „Mi-am rupt meniscul și m-am apucat de arbitraj”

,,Pelicanul” din fotbalul românesc şi-a adus aminte şi cum s-a apucat de arbitraj. Şi asta nu e tot! Din vorbă în vorbă, a ajuns să vorbească şi de calităţile lui Victor Piţurcă, dar nu cele de pe teren sau de pe banca tehnică.

,,M-am dus cu un prieten arbitru să arbitreze un meci la judeţ. Mi-a zis Pelicane nu pot, arbitrează tu! Ştii unde era asta, în Valea Stanciului, cei mai mari cuţitari! Am arbitrat în locul lui şi mi-a plăcut şi aşa am ajuns cunoscut. În 1977 am jucat cu Piţurcă la Pandurii Tg. Jiu dar mi-am rupt meniscul şi m-am apucat de arbitraj. Cu Piţurcă m-am înţeles foarte bine. De fapt, el a recunoscut că profesorul lui de poker am fost eu! Norocul lui Piţi a fost că a plecat la Tg. Jiu apoi l-a luat Halagian la Scornicești, parcă! Vremuri memorabile!„, a mai povestit Velea.

Inevitabil, fostul fotbalist şi arbitru ajuns acum la venerabila vârstă de 77 de ani a vorbit şi despre echipa de azi din prima ligă a oltenilor: ,,Pe autocarul scrie campioana unei mari iubiri şi Craiova am murit doar eu! A murit acum şi Niculescu, păcat. Păcat că acum la Craiova nu au pus un preşedinte, eu l-am propus pe Emil Săndoi. Sunt tratat bine la meciuri, avem o lojă a noastră, mâncare, băutură, e bine, suntem respectaţi„.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.