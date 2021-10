Pelici, mulțumit cu punctul bifat cu moldovenii: „Un rezultat care ne dă încredere!”

Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației CS Mioveni, a declrat la finalul remizei cu FC Botoșani, scor 1-1, că este mulțumit de rezultat. Asta în condițiile în care echipa sa a fost egalată în prelungirile partidei iar la ultima fază Andrei Cristea a trimis balonul în transversală.

„Un rezultat care, chiar dacă nu ne ajută foarte mult, ne dă încredere că putem juca de la egal la egal cu orice echipă, chiar dacă este în play-off sau play-out. Am muncit mult azi, băieții au alergat mult, îi felicit pentru acest punct.Puteam marca înainte de penalty-ul lor, când Garutti a avut acea ocazie, cu capul, în bară, sau pe final, cu Cristea. Ce este mulțumitor e că am arătat că am putut juca de la egal la egal cu o echipă care, din punct de vedere individual, este foarte valoroasă și foarte puternică. Asta ne dă încredere că ne putem îndeplini obiectivul. Fazele fixe pot fi un lucru pe care putem să ne bazăm dacă nu putem da gol din dinamică, din acțiune. Fazele fixe au fost periculoase azi, în comparație cu ce s-a întâmplat etapa trecută, la FCSB. Nu reproșez nimănui nimic, am învățat să nu aruncăm totul arbitrajului, pentru că nu trebuie să avem alibiuri, trebuie să ne analizăm pe noi. Cu siguranță poate mai mut această echipă și avem încredere că putem rămâne în Liga 1″, a spus Alexandru Pelici la final.

După remiza cu FC Botoșani, CS Mioveni a ajuns la șapte meciuri consecutive în care nu a mai cunoscut gustul victoriei în Liga 1, înregistrând trei remize și patru eșecuri.