Pelici optimist la debutul cu Hermannstadt în Liga I!

Nou-promovata FC Hermannstadt va primi astăzi de la ora 18:00 la Tg. Mureș, loc unde își desfășoară meciurile considerate pe teren propriu, vizita formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe în prima etapă a Ligii I.

Antrenorul principal al echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat că jucătorii săi sunt pregătiți pentru debutul în Liga I.

„Suntem pregătiți pentru o nouă provocare. Important e ca jucătorii să fie mai pregătiți decât noi. Vom vedea asta sâmbătă, când începe noul campionat, unul care se anunță a fi ”de foc”. E importantă adaptarea cât mai rapidă a jucătorilor noi, cu toții să formeze un grup care să câștige puncte în Liga 1. Acomodarea celor nou-veniți a fost prima grijă a noastră, ne-am dorit ca ei să se integreze cât mai rapid, pentru a forma un grup alături de ceilalți jucători care au rămas. Sepsi arată bine, e o echipă mult crescută în bine odată cu venirea domnului Eugen Neagoe. A fost surpriza plăcută a play-out-ului. S-a întărit foarte mult și în această pauză competițională. Va fi, cu siguranță, un meci foarte greu, atât pentru noi, cât și pentru ei”, a declarat Alexandru Pelici.

Tehnicianul a spus că își dorește ca suporterii sibieni să fie în număr cât mai mare în tribunele stadionului din Tg. Mureș, și să-i susțină pe jucătorii săi pentru a reuși un debut cu dreptul în Liga I.

„Lucrul care ne doare cel mai tare, atât pe noi, pe jucători, dar și pe suporteri, e faptul că nu putem fi împreună pe acest teren, unde am reușit să promovăm, unde am dus o muncă foarte mare. Din păcate pentru noi, nu s-a reușit terminarea lucrărilor la stadion. E important să joci în fața propriilor suporteri, pentru asta am luptat, am promovat, pentru asta a venit lumea în număr cât mai mare la teren, ca să poată vedea echipa favorită în Liga 1, jucând acasă. Nu s-a reușit acest lucru, nu comentez, nu depinde de noi. Asta este, vom încerca să aducem puncte chiar dacă vom juca fiecare meci în deplasare”, a mai spus Pelici.

Meciul FC Hermannstadt – Sepsi OSK Sf. Gheorghe, va începe la ora 18:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.