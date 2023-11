Pensia minimă de 3500 de lei pe care românii o pot primi dacă au lucrat, cu acte, în Spania. Ce alte condiții trebuie îndeplinite

Românii care au lucrat, cu acte, în Spania, au șansa de a primi pensia minimă de 3500 de lei. Pentru spanioli, această pensie este relativ mare, dacă se face o comparație cu cea primită în România. Pentru a beneficia de pensia spaniolă, există o serie de condiții pe care românii trebuie să le îndeplinească. În cele ce urmează, vei descoperi toate detaliile.

Pentru a beneficia de o pensie de 3500 de lei, românii care au lucrat în Spania trebuie să îndeplinească anumite condiții. De-a lungul timpului, statul spaniol a oferit beneficii cetățenilor ieșiți la pensie, pentru a avea un trai decent. În urma unui raport întocmit de Casa Națională de Pensii din România (noiembrie 2022), instituția a exportat în străinătate, prin Citibank, 86.769 de pensii, beneficiarii fiind români stabiliți în Spania și Italia (în principal). Pensia medie din țară este de 1.778 de lei (în jur de 360 de euro). Alegerea de a rămâne în Spania, de exemplu, poate veni la pachet cu un beneficiu. Și anume rotunjirea pensiei lunare.

Pensia minimă de 3500 de lei pentru românii care au lucrat în Spania – seria de condiții!

În cazul Spaniei, pentru pensia contributivă minimă, cotizația trebuie să fie de minimum 15 ani la asigurările sociale. Atenție, însă, că nu doar în Spania! De asemenea, înainte de pensie cu doi ani, trebuie ca persoana respectivă să fi contribuit la asigurările sociale. De aceea, pentru a primi pensia minimă în Spania, trebuie să îndeplinești o serie de condiții.

În primul rând, așa cum a fost menționat anterior, contribuția la asigurările sociale trebuie să fi fost de cel puțin 15 ani. De altfel, nu uita de cei doi ani obligatorii, înainte de decizia de pensionare. O altă condiție reprezintă vârsta minimă de pensionare. Și, în cele din urmă, trebuie să fii înscris la asigurările sociale.

Pentru accesarea pensiei minime, trebuie ca toate condițiile mai sus menționate să fie îndeplinite. De altfel, la stabilirea pensiei de vârstă din România se va lua în considerare perioada de cotizație avută pe teritoriul spaniol. Persoanele care locuiesc în Spania după ieșirea la pensie pot încasa în jur de 700 de euro în fiecare lună (în jur de 3500 de lei).

De altfel, vă oferim și câteva informații legate de pensia minimă în Spania, pentru anul în curs. De exemplu, în cazul persoanei care a ales să se pensioneze după 65 de ani și are un partener (soț/soție) în întreținere, pensia lunară va fi de 966 de euro. În cazul persoanei care a ales să se pensioneze după 65 de ani și nu are partener, pensia va fi de 783 de euro pe lună. În cazul persoanei care a ales să iasă la pensie după 65 de ani și are partenerul nedependent, plata este de 743 de euro pe lună, arată ziarulromanesc.de.

Pentru persoanele care se pensionează sub 65 de ani, avem următoarele categorii:

– Se primesc 905,53 de euro lunar, dacă pensionarul are în întreținere un partener (soț/soție);

– Se primesc 732,32 de euro lunar, dacă pensionarul nu are partener;

– Se primesc 692,19 euro lunar, dacă pensionarul are un partener nedependent.