Pensie de 100.000 de lei pe lună după recalculare. Ce meserie a avut românul care o încasează

Majoritatea vârstnicilor din România au avut motive de bucurie odată cu recalcularea pensiilor. Se pare că cel mai fericit ar trebui să fie un fost angajat din domeniul financiar-bancar, care a cotizat doar 18 ani, dar s-a ales cu o pensie de 100.000 de lei pe lună, după recalculare. Contribuțiile lui au fost mari la stat și tocmai datorită acestui lucru s-a ales și cu un venit uriaș la bătrânețe. Ce spune ministrul Muncii despre această situație?

Un român se poate considera norocos, căci s-a ales cu o mărire colosală a pensiei după recalculare. Este vorba despre un fost angajat din domeniul financiar-bancar, care primește lună de lună suma incredibilă de 100.000 de lei. Adică, 20.000 de euro. Acesta a cotizat doar 18 ani, însă contribuțiile sale au fost mari, motiv pentru care are un venit uriaș acum. Este și cea mai mare pensie din România.

CITEȘTE ȘI: Ce pensie primește un român, de la 1 septembrie, dacă s-a pensionat cu o vechime de 38 de ani

Ministrul Muncii a ținut să puncteze și faptul că este cea mai mare pensie din întreaga țară. Vârstnicul care o primește a avut contribuții foarte mari la stat.

”Cea mai mare pensie este din sistemul public, este pe contributivitate. Este o pensie a unui asigurat care a lucrat în domeniul financiar-bancar, care are un stagiu de cotizare de 18 ani, dar cu contribuţii foarte mari. Are cea mai mare pensie din România fiindcă contribuţiile au fost foarte mari. În urma unei contribuţii substanţiale, are cea mai mare pensie din România, care e undeva în jurul a 100.000 RON, adică aproximativ 1 miliard de lei vechi”, a explicat ministrul Muncii, în emisiunea Insider politic.