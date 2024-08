Marcel Ciolacu, dezvăluiri de ultimă oră despre recalcularea pensiilor: ”Când te adresezi la 4,7 milioane de oameni este normal să fie și nemulțumiri”

Marcel Ciolacu, actual prim-ministru și candidat la alegerile prezidențiale, a fost prezent în noua emisiune a lui Denise Rifai, În Opoziție, de pe gândul.ro. În cadrul discuției cu jurnalista, acesta a abordat, printre altele, și subiectul arzător al recalculării pensiilor. Unii dintre pensionarii care au primit deja decizia de recalculare se arată nemulțumiți, iar Marcel Ciolacu a oferit mai multe detalii pe această temă.

În data de 27 august, la ora 21:30, a fost lansată prima ediție a emisiunii „În Opoziție cu Denise Rifai”, difuzată exclusiv pe site-ul Gândul și pe canalul de YouTube Gândul. Într-un an electoral crucial pentru România, Denise Rifai îi ia la întrebări pe politicieni, iar primul la rând a fost Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Acesta a fost pus în fața a numeroase subiecte, printre care și recalcularea pensiilor.

(VEZI ȘI: Ce influenceri urmărește Marcel Ciolacu pe rețelele sociale: ”E o dezvoltare a social media. De la fiecare înveți”)

Așa cum spuneam, numeroși pensionari au primit deciziile de recalculare, iar unii dintre ei s-au arătat nemulțumiți. În acest context, Marcel Ciolacu a făcut câteva precizări clare și a dat mai multe lămuriri. Acesta spune că la un număr de 4,7 milioane de pensionari este normal să existe și câteva nemulțumiri, însă este sigur că și acestea se vor rezolva. De asemenea, premierul a mai spus că prin această recalculare s-a încercat închiderea inechităților și este de părere că acest obiectiv s-a atins.

„Când te adresezi la 4,7 milioane de oameni este normal că o să fie și nemulțumiri. Este normal că există și niște crăpături ale legii, niște lucruri care au scăpat. Dar de unde pleci cu reforma? Reformele România și le-a asumat în PNRR, am negociat cu comisia un pachet legislativ, un corp al legii. Ce trebuie să cuprindă? Eu am cerut ministrului sub nicio formă să scadă vreo pensie, mi se pare că este și o decizie la CCR, în acest sens, după ce Traian Băsescu a scăzut atunci cu 25 % pensiile și salariile.

Pensiile s-au mărit cu indicele inflație, la începutul anului, și am respectat acest lucru, față de așa zisele guvernări de dreapta, care nu au făcut acest lucru, dimpotrivă au înghețat. Am venit în această lege cu indicele de inflație să fie 100% și 50% din creșterea salariului mediu. Cum ai decide cum influențează pensiile? Avem o lege pe care o respectăm, exact ca și la salariul minim pe economie.

Am avut de curând întâlnire la Concordia, cu domul Șucu, și normal că a întrebat: se mai mărește salariul minim, că trebuie să știm în mediul de afaceri, să ne facem planurile de afaceri pe anul viitor. E cât se poate de legitim. Și am zis domne se intră pe salariul minim european. O să fie niște indicatori: competitivitate, piață, astfel încât politicul să nu mai intervină în domenii cheie.

Va urma legea salarizării, aceeași procedură o să fie, în funcție de creșterea economică, de nivelul de trai. Normal că am început cu pensiile, mai ales după aceste crize. Am încercat să închidem inechitățile. Am reușit, din punctul meu de vedere 95%. Sunt 1%, 2% persoane nemulțumite, cum era cu grupele de muncă”, a declarat Marcel Ciolacu.