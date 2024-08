Ce i-a spus duhovnicul lui Marcel Ciolacu, când s-a spovedit. Politicianul și-a depus apoi candidatura la Președinția României

Marcel Ciolacu a fost invitat în emisiunea ”În Opoziție”, moderată de prezentatoarea Denise Rifai”. Premierul României și candidatul PSD la prezidențiale a vorbit liber despre decizia de a candida în funcția de viitor șef al statului, decizie susținută de către duhovnicul său, când s-a spovedit. Politicianul și-a depus apoi candidatura la Președinția României.

Sâmbătă, 24 noiembrie 2024, Marcel Ciolacu și-a anunțat candidatura din partea Partidului Social Democrat (PSD) la alegerile prezidențiale, însă nu înainte de a se consulta și de a primi binecuvântarea duhovnicului său. În timpul emisiunii "În Opoziție", Premierul României a vorbit despre importanța credinței în viața sa

Invitat special în emisiunea ”În Opoziție” cu Denise Rifai, unde a oferit detalii surprinzătoare despre candidatura sa la prezidențiale, dar și despre planurile mărețe pe care are de gând să le pună în aplicare – în cazul în care este ales în locul lui Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu se arătat încrezător în semnele primite de la Divinitate. Cu mâna pe inimă, Premierul României a recunoscut că are păcate, ca orice om, însă speră să fie iertat prin faptele bune pe care le face. Convins că Dumnezeu vorbește prin oameni, după ce a primit susținerea și binecuvântarea duhovnicului său, Marcel Ciolacu și-a depus candidatura pentru șefia statului.

„Duhovnicul m-a încurajat, m-am spovedit și m-am împărtașit. M-a încurajat să candidez. Am păcate suficiente. Sper că cele bune sa le depășească pe cele rele. Nu am păcate de moarte. Am plecat de la duhovnic foarte liniștit. Nu am făcut nimic rău în viață. Se pot întâmpla lucruri mai grave decât propria moarte.” a spus Marcel Cilacu în emisiunea „În Opoziție cu Denise Rifai”.