Cum a reacționat Marcel Ciolacu după ce Denise Rifai l-a întrebat despre pantofii Louboutin: „Iertați-mi ignoranța”

Marcel Ciolacu stârnea un val de controverse, în spațiul public, după ce apăruse la ziua Patriarhului Daniel îmbrăcat la 4 ace, așa cum o face de obicei la orice apariție în văzul lumii. Piesa de rezistență a ținutei lui era o pereche de pantofi cu talpă roșie, despre care mulți au spus că ar fi Louboutin. Prețul unei astfel de perechi este uriaș, adică poate ajunge lejer la suma de 5000 de euro. Prim-ministrul a elucidat acum misterul, după ce gurile rele l-au criticat pentru faptul că obișnuiește să cheltuie o avere pe obiectele vestimentare. Cât costă, de fapt, pantofii respectivi? Premierul a dat tot din casă!

Marcel Ciolacu a fost prezent în emisiunea „În Opoziție” cu Denise Rifai, unde a vorbit pe șleau despre planurile sale pentru România, în cazul în care-i va lua locul lui Iohannis, despre întâmplări din politică de care s-a lovit până acum, dar și de diverse zvonuri care au circulat în presa de la noi în ultimii ani. Fără să se abțină, prim-ministrul a pus totul pe tavă într-un interviu sincer.

Moderatoarea n-a stat pe gânduri și i-a adresat direct cele mai interesante întrebări, iar șeful PSD n-a ezitat să răspundă. Printre întrebările adresate, politicianul a fost luat prin surprindere de una: pantofii Louboutin! S-a zvonit, anul trecut, că Marcel Ciolacu a purtat la ziua Patriarhului Daniel o pereche de pantofi marca Louboutin. Nu mai este niciun secret faptul că este vorba despre o firmă exclusivistă, care nu este pentru toate buzunarele. Pantofii creați de acest brand pot costa mii de euro. Prețul unei perechi poate ajunge lejer și la 5000 de euro, conform site-urilor de specialitate.

Ei bine, la un an distanță de la „scandalul” pantofilor, Marcel Ciolacu a lămurit situația controversată. Premierul se îmbracă mereu la 4 ace și își alege cu grijă vestimentația. Colaborează cu o creatoare din România pentru costumele sale, lăsându-se pe mâna ei. De pantofii Louboutin, politicianul spune că n-a auzit niciodată! A recunoscut că are pantofi italienești pe care-i poartă zilnic, însă nici vorbă de Louboutin.

„Iertați-mi ignoranța, dar nu am auzit de asemenea pantofi. Am pantofi italienești pe care îi port zilnic. Costumele sunt de la o creatoare din România. Imediat după revoluție am fost invitat de două doamne din Marea Britanie să vedem cum este și în alte țări capitaliste și am fost invitați la un concert simfonic. Eu aveam adidași și geacă. M-a dus să îmi cumpere niște pantofi, m-am oprit la 10 lire. Și mi-a spus tu ești prea sărac să iți permiți un lucru ieftin”, a explicat Marcel Ciolacu, în emisiunea „În Opoziție” cu Denise Rifai.