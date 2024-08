Marcel Ciolacu candidează la alegerile prezidențiale din decembrie 2024

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a transmis că își asumă candidatura pentru alegerile prezidențiale din acest an. Anunțul a fost făcut cu doar trei zile înainte de Congresul PSD, eveniment unde se va decide oficial candidatul partidului pentru președinție.

În pregătirea acestui moment, Ciolacu a filmat deja un clip video prin care își va exprima intenția de a candida. După acest anunț, el își va depune candidatura în cadrul Congresului PSD, unde este așteptat să fie reconfirmat ca președinte al partidului și desemnat candidatul oficial al PSD pentru alegerile prezidențiale, potrivit GÂNDUL.

În ultimele zile înainte de Congres, Ciolacu a discutat cu primari și lideri județeni ai PSD pentru a-și evalua susținerea în cadrul partidului.

În același timp, Ciolacu a lansat luni o platformă de dezvoltare națională bazată pe propunerile cetățenilor, pe care speră să o folosească pentru a ghida administrarea țării în următorii patru ani. Anunțul vine în contextul Congresului PSD, care va stabili candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale din acest an.

”Vă salut! Sunt Marcel Ciolacu. După ce m-am consultat cu foarte mulți dintre dumneavoastră, am luat decizia să candidez la Președinția României. Am vrut să aflați asta de la mine, și nu de la televizor, pentru că această decizie o vom dezbate sâmbătă, la Congresul PSD. Avem cea mai bună echipă pentru România, așa cum am arătat la toate alegerile din ultimii 4 ani. Sunt sigur că împreună vom reuși să recâștigăm Președinția după 20 de ani. Sâmbătă la congres, voi prezenta Planul meu pentru România. Sper din toată inima să-mi acordați onoarea de a lupta în numele dumneavoastră și al românilor pentru a câștiga alegerile prezidențiale. România are nevoie de stabilitate și echilibru. Contez pe voi toți și vă aștept alături de campania noastră. Vă mulțumesc!”, a transmis Marcel Ciolacu.