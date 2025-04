Doliu la Hollywood! Celebra actriță a murit la doar 24 de ani

Este doliu la Hollywood! O celebră actriță a murit la doar 24 de ani, iar apropiații sunt devastați de durere în aceste momente. A iubit scena încă din copilărie și a avut primul rol de la vârsta de 6 ani!

Veste șocantă pentru fanii cinematografiei! Sophie Nyweide, actrița care a cucerit inimile publicului încă din copilărie, s-a stins din viață la vârsta de 24 de ani! Tânăra, care a jucat alături de nume mari precum Michelle Williams și Russell Crowe, a fost găsită fără suflare pe data de 14 aprilie, potrivit familiei sale. Cauza exactă a morții nu a fost dezvăluită până în acest moment.

Născută în iulie 2000, în Burlington, Vermont, Sophie Nyweide părea predestinată succesului. Actrița a crescut între liniștea regiunii natale și viața vibrantă din New York, acolo unde și-a clădit cariera. Chiar dacă provenea dintr-o familie cu legături în actorie, mama ei fiind fostă actriță, tânăra descoperise singură că îi place scena, dorindu-și cu ardoare să devină o figură cunoscută în lumea filmului încă de mică.

„Sophie a fost o fiică iubită, nepoată, soră, prietenă și proaspătă mătușă (…) Creativă, atletică și înțeleaptă dincolo de anii ei, Sophie a realizat atât de multe în timpul în care a dansat pe pământ”, a scris familia.

Sophie Nyweide a avut roluri importante

La doar 6 ani, Sophie Nyweide a primit primul ei rol important, în filmul „Bella”, iar de acolo a urmat un drum presărat cu reușite: a apărut în serialul „Law&Order” și în pelicule precum „Margot at the Wedding” și „And Then Came Love”. În anul 2009, a strălucit pe marile ecrane în „Mammoth”, unde a interpretat fiica personajului jucat de Michelle Williams, iar în 2014, a ajuns să joace alături de Russell Crowe în superproducția „Noah”.

Familia o descrie ca pe un suflet profund și special, o tânără talentată și sensibilă care se simțea cel mai bine pe platourile de filmare. În spatele zâmbetului fermecător și al ochilor expresivi, Sophie Nyweide ascundea însă o suferință profundă. Scria și desena neîncetat, iar operele ei arătau o luptă interioară puternică, marcată de dureri și traume.

„A fost un loc sigur pentru ea și se bucura de distribuțiile și echipele care i-au alimentat talentul și bunăstarea (…) Era o aventurieră dornică și a prins obiceiurile și chiar limbile oricărui loc pe care l-a vizitat (…) Ea a visat să fie actriță, fără să știe vreodată că mama a fost actriță, așa că a făcut și asta cu o ușurință de care ne-am minunat cu toții”, a mai transmis familia.

