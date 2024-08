Ce a zis Marcel Ciolacu după ce a dat 5 lei pe un covrig: „În afară de cei de Buzău, îmi plac și cei cu mac”

Marcel Ciolacu, actual prim-ministru și candidat la alegerile prezidențiale, a fost prezent în noua emisiune a lui Denise Rifai, În Opoziție, de pe gândul.ro. În cadrul discuției cu jurnalista, acesta a abordat numeroase subiecte și a răspuns deschis întrebărilor. Printre altele, Marcel Ciolacu a vorbit și despre celebrii covrigi de Buzău, dar și despre gluma virală cu el. Prim-ministrul a demonstrat că are simțul umorului. Ce a zis Marcel Ciolacu după ce a dat cinci lei pe un covrig.

Astăzi, 27 august, la ora 21:30, a fost lansată prima ediție a emisiunii „În Opoziție cu Denise Rifai”, difuzată exclusiv pe site-ul Gândul și pe canalul de YouTube Gândul. Într-un an electoral crucial pentru România, Denise Rifai îi ia la întrebări pe politicieni, iar primul la rând a fost Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Cei doi au abordat subiecte importante, însă nu s-au sfiit să facă și haz de necaz.

Astăzi, premierul Marcel Ciolacu a relatat într-o postare pe pagina sa de Facebook că în timpul vizitei sale de la Craiova, când stătea la rând la covrigi, s-a amuzat pe seama filmulețului din mediul online în care mai mulți posibili candidați au fost descriși cu ajutorul inteligenței artificiale. Marcel Ciolacu apare în videoclip în timp ce defilează pe o scenă cu o ladă de covrigi.

Ei bine, subiectul, devenit viral, a fost abordat și în cadrul emisiunii lui Denise Rifai. Jurnalistei nu i-a scăpat întâmplarea de astăzi de la Craiova, acolo unde Marcel Ciolacu a stat la coadă la covrigi. Așa că aceasta nu e ezitat și l-a întrebat pe invitatul său ce covrigi îi plac. Așa cum era de așteptat, pe locul unu în topul premierului sunt covrigii de Buzău, urmați îndeaproape de cei cu mac. De asemenea, Marcel Ciolacu a dezvăluit și gluma pe care patronul covrigăriei din Craiova a făcut-o pe seama lui, glumă ce l-a amuzat copios.

„În afară de celebrii covrigi de Buzău, îmi plac covrigii cu mac, asta am și mâncat cu Olguța Vasilescu azi. Dar cu costurile aferente, când oi ajunge acasă în seara asta, o să mănânc un avocado. Am dat, parcă, pe covrig 5,19 lei, destul de mare covrigul. Mi-a plăcut și proprietarul, am văzut postarea acum, pe drum, și o zis: «Covrigii de Buzău sunt mama la copii, covrigii maestru sunt pofta inimii». O glumă foarte bună”, a spus Marcel Ciolacu, în cadrul emisiunii „În Opoziție cu Denise Rifai”.